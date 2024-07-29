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Galatasaray'dan transfer! Sarı-Kırmızılılar Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralık gönderdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.07.2024 14:49
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, genç yıldız Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralık olarak gönderdi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan transfer! Sarı-Kırmızılılar Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralık gönderdi
Jankat Yılmaz

Jankat Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını ve Adanaspor'a kiralandığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

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"2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."

Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç kalecinin mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.

Sarı kırmızılı takımın alt yaş gruplarında toplam 60 maça çıkan Jankat, henüz Galatasaray A Takımı formasını giymedi.

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