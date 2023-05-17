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Galatasaray'dan transfer yapıyorlar! Kim Min-Jae'nin Manchester United'a gidişi ardından kollar sıvandı...

17.05.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euro bedelle transfer olan Kim Min-Jae'nin İtalya serüveni kısa sürecek. Napoli ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Güney Koreli oyuncunun gösterdiği performans tüm dünya basınında yer aldı. Kısa süre içinde piyasa değerini 50 milyon euro'ya kadar çıkartan Kim Min-Jae'nin Manchester United'a transfer olacağı ifade edildi. Napoli ekibi ise Kim Min-Jae'nin olası ayrılığı için planın Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson üzerine kurdu.

Galatasaray'dan transfer yapıyorlar! Kim Min-Jae'nin Manchester United'a gidişi ardından kollar sıvandı...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Napoli
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Kim Min-Jae'nin Manchester United'a transferi artık an meselesi. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Napoli'deki misyonunu kısa süre içinde tamamlayan Kim Min-Jae'nin lig biter bitmez İngiliz devine imza atacağı öğrenildi.

50 MİLYON EURO HAZIR

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Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae için Manchester United'ın 50 milyon euro'yu gözden çıkarttığı ve anlaşma aşamasına gelindiği öğrenildi. Kim Min-Jae'nin de Manchester United'a transfer olmak istemesi Napoli'nin elini kolunu bağladı ve iş bitme noktasına geldi.

KİM MİN-JAE'NİN YERİNE NELSSON

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Napoli ise Kim Min-Jae'nin gidişi sonrası transfer harekatına şimdiden başladı. Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson'u ilk sıraya yazan Napoli nabız yokladı. Danimarkalı stoperin sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer alması Napoli'yi bir hayli iştahlandırdı. Sezon sonunda Nelsson'u takıma katmak için bir hayli avantajlı konumda bulunan Napoli'nin şimdiden görüşmelere başladığı da ifade edildi.


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