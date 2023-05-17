Galatasaray'dan transfer yapıyorlar! Kim Min-Jae'nin Manchester United'a gidişi ardından kollar sıvandı...

Kim Min-Jae'nin Manchester United'a transferi artık an meselesi. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Napoli'deki misyonunu kısa süre içinde tamamlayan Kim Min-Jae'nin lig biter bitmez İngiliz devine imza atacağı öğrenildi.

50 MİLYON EURO HAZIR

Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae için Manchester United'ın 50 milyon euro'yu gözden çıkarttığı ve anlaşma aşamasına gelindiği öğrenildi. Kim Min-Jae'nin de Manchester United'a transfer olmak istemesi Napoli'nin elini kolunu bağladı ve iş bitme noktasına geldi.

KİM MİN-JAE'NİN YERİNE NELSSON

Napoli ise Kim Min-Jae'nin gidişi sonrası transfer harekatına şimdiden başladı. Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson'u ilk sıraya yazan Napoli nabız yokladı. Danimarkalı stoperin sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer alması Napoli'yi bir hayli iştahlandırdı. Sezon sonunda Nelsson'u takıma katmak için bir hayli avantajlı konumda bulunan Napoli'nin şimdiden görüşmelere başladığı da ifade edildi.



