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Galatasaray'dan UEFA açıklaması: Gerekli koşullar yerine getirilmiştir

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir" denildi.

Galatasaray'dan UEFA açıklaması: Gerekli koşullar yerine getirilmiştir

Ayrıntılar geliyor...

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