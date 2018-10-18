Galatasaray'dan üyelik açıklaması!

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Açıkça beyan eder ve bildiririz ki, 2018 başvuru döneminde kulüp üyeliklerine dair irade beyanında bulunan 139 mektepli kardeşimizin, üyelik sürecinde herhangi bir kusuru veya suçu asla yoktur. Bilhassa basın yayın organlarında bilgiden uzak yorumlarla yayıldığının aksine, genç kardeşlerimiz kendileri hakkında yaratılmak istenen algının faili değil ancak mağduru konumundadırlar" denilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu kardeşlerimiz iyi niyetle başvuru formlarını doldurmuş, bizzat imzalamış ve güvendikleri kişiler vasıtasıyla referans imzaları tamamlanarak kulübümüzün Sicil Kuruluna ulaşmasını beklemişlerdir. İhmalkar davranmamış, büyüklerine itimat etmişlerdir. Son derece normal ve hayatın olağan akışına uygun bu süreçte, maalesef güvenilen bazı kişilerin emaneten aldıkları formlara rastgele referans imza koymaları, tüzüğe tamamen aykırı vahim bir usul hatası doğmasına sebebiyet vermiştir." Başvuru süresi dolmasına rağmen söz konusu kişilere ek süre verildiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu ülkenin de iftihar kaynağı olacak biçimde fevkalade yetiştirilmiş mektepli genç kardeşlerimizin iyi niyetinden zerre şüphe edilmediği için ve maruz kaldıkları tatsız durumu düzeltmek maksadıyla kendilerine başvuru süreci dolmuş olmasına rağmen ek süre tam da bu sebeple verilmiştir. Bu sürenin bitiminde referans imzalarını yenileyen kardeşlerimiz, prosedürü usulünce tamamlamış olarak kulübümüze A grubundan üye olacaklardır. Ek süreden istifade etmeyen kardeşlerimiz, önümüzdeki yıl kulübümüze üye kaydedileceklerdir. Eğer kabul ederlerse tüm yönetim kurulu üyelerimiz referans imzaları tüzüğümüzde işaret edildiği şekliyle bizzat tamamlamaktan memnuniyet ve gurur duyacaklarını bugünden teyit ederler. Herkesin bildiğine inandığımız gerçeği yeniden hatırlatmak gerekirse de, Galatasaray Lisesi öğrencileri ve mezunları bu kulübün en müstesna insan kaynağını oluşturmaktadır." Kulüp üyeliği için gerekli şartların olduğu vurgulanan açıklamada, "Tüzüğümüzün açık hükmü gereği üyelik başvuruları, kaydı açık en az 5 yıllık iki üyenin referans imzası ile geçerlilik kazanır. Mektepli kardeşlerimizin güvendiği bazı kişiler ne yazık ki Galatasaray'ın temel değerlerinden biri ağabeylik bağına yakışmayan bir güven erozyonuna sebep olmuşlardır. Bugün mağduriyet yaşayan kardeşlerimizin gıyabında, onlardan habersiz yapılan uygulama tamamen yanlıştır, hukuksuzdur, apaçık tüzük ihlalidir. Kardeşlerine iyilik yapmak iddiasındaki ağabeylerin böyle yollara tevessül etmesini görmezden gelmemiz de, onaylamamız da mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.