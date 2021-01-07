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Galatasaray'dan Vedat Muriç bombası

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.01.2021 19:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi sarı lacivertlileri bir hayli heyecanlandırdı. Ancak Galatasaray'ın 'Mesut Özil'e karşı transfer hamlesi çok konuşulacak. İtalyanların iddiasına göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin Lazio'ya sattığı Vedat Muriç'i kiralamanın formülünü arıyor.

Galatasaray'dan Vedat Muriç bombası

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde oyuncu tarafıyla el sıkışmasının ardından gözler Galatasaray'ın hamlesine çevrildi. Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Sarı kırmızılıların daha önce de girişimlerde bulunduğu ancak kadrosuna dahil edemediği Vedat Muriç ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan La Lazio Siamo Noi'den Edoardo Zeno, Hakan Balta'nın Roma'ya geldiğini ve Vedat Muriqi ile bir görüşme yaptığını yazdı.

İTALYANLARIN İDDİASI

Bu iddia; sportif direktör yardımcısı olarak göreve başlayan Balta'nın 'Muriç transferini yönetecek isim olarak belirlendi' iddialarını da doğruladı. Zeno'nun iddiasına göre; Muriqi, Lazio'da kalmak ve kendini ispatlamak istiyor. Ancak Simone İnzaghi beklentilerin çok uzağında kalan Kosovalı golcünün yerine ikinci devrede daha efektif bir santrfor arıyor. Bu aşamada da Galatasaray oyuncuyu kiralamanın yollarını arıyor.

GALATASARAY ÇOK İSTEDİ AMA FENERBAHÇE'NİN YOLUNU TUTTU

Galatasaray, Vedat Muriqi'yi Çaykur Rize'deyken de istemiş ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesinin ardından görüşme askıya alınmıştı. Cim Bom şimdi İtalya'da 7 maçta henüz gol atamayan ve mutsuz alan Kosovalı golcüyü getirmek istiyor.

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