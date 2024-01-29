Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Icardi'nin yanına partner olarak geliyor...

Galatasaray'da gündem yeniden Vedat Muriqi... Bakambu'nun takımdan ayrılmasına sayılı günler kala şampiyonluk yolunda kan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar Vedat Muriqi'yi gündemine aldı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK

29 yaşındaki tecrübeli golcünün Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu ve yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Kariyerine Mallorca'da devam eden Vedat Muriqi'nin piyasa değeri 15 milyon euro bandında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların bu rakamı aşağı çekmek için görüşmelere şimdiden başladığı kaydedildi.





