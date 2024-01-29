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  4. Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Icardi'nin yanına partner olarak geliyor...

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Icardi'nin yanına partner olarak geliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2024 11:02 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Bakambu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, forvet pozisyonuna golcü transferi için görüşmeler başladı. Okan Buruk'un bir süredir izlediği oyuncuların başında gelen Vedat Muriqi için teknik heyetten onay çıktı.

Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Galatasaray'da gündem yeniden Vedat Muriqi... Bakambu'nun takımdan ayrılmasına sayılı günler kala şampiyonluk yolunda kan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar Vedat Muriqi'yi gündemine aldı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK

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29 yaşındaki tecrübeli golcünün Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu ve yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

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Kariyerine Mallorca'da devam eden Vedat Muriqi'nin piyasa değeri 15 milyon euro bandında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların bu rakamı aşağı çekmek için görüşmelere şimdiden başladığı kaydedildi.

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Vedat Muriqi galatasaray yaşında buruk 15 milyon euro
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