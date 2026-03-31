Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Sıcak gelişme duyuruldu

Galatasaray'ın Liverpool maçında kolu kırılan golcü oyuncusu Victor Osimhen geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Sarı-kırmızılı takımdan yıldız isim için resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Sıcak gelişme duyuruldu
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

Galatasaray taraftarının yüreğini ağzına getiren sakatlık haberinin ardından, Florya’dan beklenen müjdeli haber nihayet geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı süper golcü Victor Osimhen’in sağlık durumuyla ilgili resmi bilgilendirmeyi yaparak camiaya derin bir nefes aldırdı.

FLORYA'DA OSIMHEN MÜJDESİ! DEV GOLCÜ SAHALARA DÖNÜŞ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Galatasaray dan Victor Osimhen açıklaması! Sıcak gelişme duyuruldu 1

Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi çözülüyor! Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve tedavisi titizlikle sürdürülen dünyaca ünlü yıldız hakkında sarı-kırmızılı kulüpten "Son Dakika" açıklaması geldi. Kulüp doktorlarının gözetimindeki tedavi süreci tamamlanan Osimhen, rehabilitasyonun yeni aşaması olan salon çalışmalarına resmen başladı.

SALONDA İLK ADIM: GÜÇ DEPOLUYOR

Galatasaray dan Victor Osimhen açıklaması! Sıcak gelişme duyuruldu 2

Galatasaray Sağlık Heyeti’nin yoğun mesaisi meyvesini verdi. Yapılan son tetkiklerin ardından sakatlık bölgesindeki iyileşmenin planlanan seviyeye ulaştığı belirtilen Osimhen, saha çalışmalarından önceki son durak olan spor salonuna indi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı" ifadesi kullanılarak, oyuncunun fiziksel güçlendirme evresine geçtiği vurgulandı.

KRİTİK MAÇLARA YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray dan Victor Osimhen açıklaması! Sıcak gelişme duyuruldu 3

Osimhen’in salonda bireysel kuvvet antrenmanlarına başlaması, teknik direktör Okan Buruk’un da yüzünü güldürdü. Nijeryalı yıldızın birkaç gün içinde saha koşularına geçmesi ve takımla çalışmalara dahil olması bekleniyor. Sağlık ekibinin, oyuncuyu tam hazır olmadan riske atmamak adına temkinli davrandığı ancak Osimhen'in hırsı sayesinde iyileşme sürecinin beklenenden hızlı ilerlediği gelen bilgiler arasında.

