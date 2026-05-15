Sacha Boey'dan şampiyonluk kutlamasında anlamlı hareket! Sırtında Filistin bayrağı ile taraftarı selamladı

Galatasaray'ın 26. şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'ta düzenlenen törene katılan Sacha Boey, sahneye Filistin bayrağıyla çıkarak damga vurdu.

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen görkemli bir törenle kupasını kaldırırken, geceye damga vuran anlardan biri yıldız futbolcu Sacha Boey'den geldi.

RAMS PARK'TA ANLAMLI HAREKET

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadığı, ışık şovları ve marşlarla şölene dönüşen törende futbolcular kendi seçtikleri müziklerle tek tek anons edilerek platforma çıktı. Kutlamalarda sahneye davet edilen isimlerden biri olan Sacha Boey, bu tarihi gecede yeşil sahadaki başarısının ötesinde tüm dünyanın dikkatini çeken çok anlamlı bir harekete imza attı.

SAHNEYE FİLİSTİN BAYRAĞI İLE ÇIKTI

Başarılı sağ bek, adının anons edilmesinin ardından şampiyonluk platformuna elinde Filistin bayrağı ile çıkarak stadyumu dolduran on binlerce taraftarı selamladı. Dünyada yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Boey'in Filistin bayrağıyla verdiği bu güçlü mesaj, RAMS Park'ı tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılı taraftarlardan dakikalarca süren büyük bir alkış ve tezahürat desteği aldı.

