Galatasaray'dan Victor Osimhen için misilleme! Lorenzo Lucca için nabız yoklandı... Transferde rakip yine Napoli

Galatasaray ile Napoli arasında Osimhen transfer görüşmeleri gün geçtikçe kızışıyor. İki kulüp arasında yıldız golcü Victor Osimhen için hala bir anlaşma olmaması sebebiyle sinirlerin gergin olması transferi uzattıkça uzatıyor. İtalyan medyasından gelen haber ise bu inatlaşmanın yeni bir transfer üzerinde de devam ettiğini belirtiyor.

MİSİLLEME YAPILIYOR!

Messaggero Veneto'nun haberine göre Galatasaray, Napoli'nin de peşinde olduğu Lucca'yı hedefe aldı. “Lucca transferinde Galatasaray da devrede” başlığıyla yayımlanan haberde, detaylar ilgi çekti. Haberin detaylarında “Lorenzo Lucca, Osimhen’i kadrosuna katmakta zorlanan Galatasaray’ın da gözdesi. Türk kulübünün rotasını Osimhen’den Lucca’ya çevirmesi, Napoli için bir misilleme niteliği taşıyacaktır.” denildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Lorenzo Lucca Udinese formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maça çıktı ve 14 gol-2 asistlik skor katkısı verdi. İtalyan golcünün güncel piyasa değerinin 22 milyon euro olduğu öğrenildi.