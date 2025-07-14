SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Victor Osimhen için misilleme! Lorenzo Lucca için nabız yoklandı... Transferde rakip yine Napoli

Galatasaray ile Napoli arasındaki Victor Osimhen çıkmazı uzun bir süredir devam ediyor. Transferin olmama ihtimaline karşı hazırlık yapan sarı kırmızılı yönetim, gözünü Lorenzo Lucca’ya dikti. İtalyan basının iddiasına göre Udinese forması giyen Lucca için Cimbom, yine Napoli ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için misilleme! Lorenzo Lucca için nabız yoklandı... Transferde rakip yine Napoli
Burak Kavuncu

Galatasaray ile Napoli arasında Osimhen transfer görüşmeleri gün geçtikçe kızışıyor. İki kulüp arasında yıldız golcü Victor Osimhen için hala bir anlaşma olmaması sebebiyle sinirlerin gergin olması transferi uzattıkça uzatıyor. İtalyan medyasından gelen haber ise bu inatlaşmanın yeni bir transfer üzerinde de devam ettiğini belirtiyor.

MİSİLLEME YAPILIYOR!

Galatasaray dan Victor Osimhen için misilleme! Lorenzo Lucca için nabız yoklandı... Transferde rakip yine Napoli 1

Messaggero Veneto'nun haberine göre Galatasaray, Napoli'nin de peşinde olduğu Lucca'yı hedefe aldı. “Lucca transferinde Galatasaray da devrede” başlığıyla yayımlanan haberde, detaylar ilgi çekti. Haberin detaylarında “Lorenzo Lucca, Osimhen’i kadrosuna katmakta zorlanan Galatasaray’ın da gözdesi. Türk kulübünün rotasını Osimhen’den Lucca’ya çevirmesi, Napoli için bir misilleme niteliği taşıyacaktır.” denildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Galatasaray dan Victor Osimhen için misilleme! Lorenzo Lucca için nabız yoklandı... Transferde rakip yine Napoli 2

Lorenzo Lucca Udinese formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maça çıktı ve 14 gol-2 asistlik skor katkısı verdi. İtalyan golcünün güncel piyasa değerinin 22 milyon euro olduğu öğrenildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saul Ñíguez'e Süper Lig devi teklif yaptı...Saul Ñíguez'e Süper Lig devi teklif yaptı...
Konyaspor, F.Bahçe'nin eski oyuncusuna talip!Konyaspor, F.Bahçe'nin eski oyuncusuna talip!
Anahtar Kelimeler:
Udinese son dakika galatasaray napoli transfer haberleri Lorenzo Lucca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar

Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar

ABD'li senatörden Türkiye itirafı: "Ben engel oldum!"

ABD'li senatörden Türkiye itirafı: "Ben engel oldum!"

İtalyanlar yazdı! Cimbom'un transferde rakibi yine Napoli...

İtalyanlar yazdı! Cimbom'un transferde rakibi yine Napoli...

İcardi'den Galatasaray için 120 bin euro!

İcardi'den Galatasaray için 120 bin euro!

F.Bahçe'de kamp kadrosunda 2 yıldız yok!

F.Bahçe'de kamp kadrosunda 2 yıldız yok!

Dev finalin ardından Luis Enrique durdurulamadı!

Dev finalin ardından Luis Enrique durdurulamadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.