SPOR

Galatasaray'dan Wesley Sneijder paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Galatasaray, eski futbolcusu Wesley Sneijder'in futbolu bırakması üzerine teşekkür mesajı yayınladı.

Galatasaray'dan Wesley Sneijder paylaşımı

Galatasaray, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in futbolu bırakma kararı almasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı.

Sneijder'in sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların sayılarının da yer aldığı fotoğrafla paylaşılan açıklamada, "Yıldız... Şampiyon... Keskin nişancı... 10 numara... Aslan! Parçalı formamızla yaşattığın tüm unutulmaz anlar ve şampiyonluklar için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Onyekuru'dan G.Saray'a teşekkürOnyekuru'dan G.Saray'a teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig wesley sneijder

En Çok Okunan Haberler

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Onyekuru resmen açıklandı!

Onyekuru resmen açıklandı!

Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

Trabzonspor'a transferini duyurdular!

Trabzonspor'a transferini duyurdular!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
MahLook !
fenev dul kaldı desene... fenev aglama...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Wesley Sneijder paylaşımı

Galatasaray'dan Sneijder paylaşımı

Onyekuru'dan Galatasaray'a teşekkür

Onyekuru'dan G.Saray'a teşekkür

Dursun Özbek'in Galatasaray'a haciz işlemi başlattığı iddiası yalanlandı

Özbek'ten flaş haciz açıklaması!

Ryan Donk: Fiorentina maçı bizim için ders oldu

Donk özeleştiri yaptı

Falcao: Galatasaray taraftarının sevgisi benim için çok önemli!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Monaco'dan Falcao hamlesi!

Monaco'dan Falcao hamlesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.