Galatasaray'!dan yeni sponsporluk anlaşmaları için KAP açıklaması geldi! Tam 408 milyon TL...

Galatasaray, forma göğüs ve stadyum isim sponsorluklarından elde edeceği geliri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para 213.600.000 TL + KDV olarak belirtildi. Sözleşmenin 5 yıllık olduğu, her sene ÜFE ve TÜFE oranları ortalaması alınarak artış yapılacağı ve bazı başarı bonusları olduğu da vurgulandı.

GÖĞÜS SPONSORLUĞUNDAN 195 MİLYON...

Sixt rent a car Türkiye ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasından da 195.000.000,00 TL + KDV gelir elde edileceğini açıkladı.

Galatasaray, stadyum ve forma sponsorluk anlaşmalarından 1 sezonda toplam 408.6 milyon TL (3 Temmuz 2023 euro kuruyla, 14.38 milyon euro) gelir elde edecek.



