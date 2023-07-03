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Galatasaray'!dan yeni sponsporluk anlaşmaları için KAP açıklaması geldi! Tam 408 milyon TL...

03.07.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan stadyum ve forma sponsorlukları konusunda bir KAP açıklaması geldi. İşte detaylar...

Galatasaray, forma göğüs ve stadyum isim sponsorluklarından elde edeceği geliri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para 213.600.000 TL + KDV olarak belirtildi. Sözleşmenin 5 yıllık olduğu, her sene ÜFE ve TÜFE oranları ortalaması alınarak artış yapılacağı ve bazı başarı bonusları olduğu da vurgulandı.

GÖĞÜS SPONSORLUĞUNDAN 195 MİLYON...

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Sixt rent a car Türkiye ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasından da 195.000.000,00 TL + KDV gelir elde edileceğini açıkladı.

Galatasaray, stadyum ve forma sponsorluk anlaşmalarından 1 sezonda toplam 408.6 milyon TL (3 Temmuz 2023 euro kuruyla, 14.38 milyon euro) gelir elde edecek.

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