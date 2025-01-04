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Galatasaray'dan yeni yıla gümbür gümbür başlangıç! Göztepe'yi mağlup etti, puan farkını 11'e çıkarttı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.01.2025 21:01
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Galatasaray, 1 haftalık aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup etti ve 2025 yılında çıktığı ilk maçında sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk ve öğrencileri, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan yeni yıla gümbür gümbür başlangıç! Göztepe'yi mağlup etti, puan farkını 11'e çıkarttı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray, taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti.

Hakem Alper Akarsu'nun düdük çaldığı müsabakada sarı - kırmızılılar henüz 10. dakikada penaltıdan Victor Osimhen ile öne geçti. Konuk ekip ise 27. dakikada Romulo Cardoso ile cevap vererek ilk yarının skorunu belirledi. Cimbom, aradığı galibiyet golünü ise 61. dakikada Yunus Akgün ile bularak 3 puanın sahibi oldu.

Bu galibiyetle birlikte Aslan, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkarttı. İyi bir devre geçiren İzmir ekibi ise 28 puan ile 5. sırada haftayı tamamladı.

VICTOR OSIMHEN BOŞ GEÇMİYOR

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Göztepe maçında da gol sevinci yaşayarak üst üste 4. maçında da ağları sarsmayı başardı. Nijeryalı santrafor, 12. Süper Lig maçında 10. golüne imza attı. Yıldız oyuncunun 3'de asisti bulunuyor.

YUNUS AKGÜN'DE DURMUYOR

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Sarı - kırmızılı forma ile kariyer sezonu geçiren Yunus Akgün, Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu, sırasıyla Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe karşısında ağları sarsmayı bildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA PLAKET

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Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor karşısında 100.kez sarı - kırmızılı formayı sırtına geçiren Abdülkerim Bardakcı'ya kulübün ikinci başkanı Metin Öztür tarafından "100" yazan forma ve plaket takdim edildi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
2 - 1
Göztepe Göztepe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Yunus Akgün galatasaray Victor Osimhen
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