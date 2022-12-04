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Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 5 milyon Euro! Milot Rashica için düğmeye bastılar

04.12.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, gösterdiği performansla Okan Buruk'tan geçer not aldı. Oyuncunun bonservisini almak için düğmeye basan Galatasaraylı yetkililer, Milot Rashica için 5 milyon Euro önerecek.

Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 5 milyon Euro! Milot Rashica için düğmeye bastılar
Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray yönetimi, Milot Rashica'nın bonservisini almak için ilk hamlesini yaptı. Rashica'nın performansından memnun kalan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için düğmeye bastı.

RASHICA TÜRKİYE'DE MUTLU

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Rashica'nın da Galatasaray'a devam etmek istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Son haftalarda gösterdiği performansla formayı kapan yıldız oyuncu için yapılacak teklifin tüm detayları belli oldu.

5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

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Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro'ya giden Rashica için Galatasaray, sezon sonuna doğru 5 milyon Euro önerecek. Bu rakamı üst sınır olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, Norwich City'den gelen yanıta göre Rashica ile sözleşme imzalayacak.


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