Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 5 milyon Euro! Milot Rashica için düğmeye bastılar

Galatasaray yönetimi, Milot Rashica'nın bonservisini almak için ilk hamlesini yaptı. Rashica'nın performansından memnun kalan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için düğmeye bastı.

RASHICA TÜRKİYE'DE MUTLU

Rashica'nın da Galatasaray'a devam etmek istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Son haftalarda gösterdiği performansla formayı kapan yıldız oyuncu için yapılacak teklifin tüm detayları belli oldu.

5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro'ya giden Rashica için Galatasaray, sezon sonuna doğru 5 milyon Euro önerecek. Bu rakamı üst sınır olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, Norwich City'den gelen yanıta göre Rashica ile sözleşme imzalayacak.



