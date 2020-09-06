Galatasaray'dan yılın bombası! Inter forması giyen Kwadwo Asamoah geliyor!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.Bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Marcelo Saracchi, istikrarlı bir futbol ortaya koyamadı. Hazırlık maçlarında da kötü performansı devam etti.Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken tam da bu aşamada sürpriz bir ismin menajeri Galatasaray'ın kapısını çaldı. Yıldız isim sarı-kırmızılı takıma önerilirken ön libero ve sol tarafta oynayabilmesi Terim'in ilgisini çekti.

ORTA SAHAYA GELİYOR

Terim'in Kwadwo'yu orta saha için alternatifler arasına yazdığı bildirildi.Bu hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre Kwadwo'nun sol bek olarak değil de orta saha rotasyonu için Galatasaray'a gelebileceği bildirildi.

İTALYANLAR DA DUYURDU

İtalyan Calciomercato isimli internet sitesi, Galatasaray'ın İnter ile temas kurup Ganalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığını duyurdu.Bu sezon Serie A'da sadece 8 maçta forma şansı bulunca İnter'den kesin olarak ayrılma kararı almıştı. Asamoah, İnter'den bonservisini alabilirse görüşmeler derinleştirilecek.