SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan yılın bombası! Inter forması giyen Kwadwo Asamoah geliyor!

Galatasaray'dan yılın bombası! Inter forması giyen Kwadwo Asamoah geliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.09.2020 17:43 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılı kulüpte sürpriz gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü sol bek Kwadwo Asamoah Galatasaray'a önerildi. İtalyan basınının haberine göre; teknik direktör Fatih Terim transfere sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'dan yılın bombası! Inter forması giyen Kwadwo Asamoah geliyor!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.Bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Marcelo Saracchi, istikrarlı bir futbol ortaya koyamadı. Hazırlık maçlarında da kötü performansı devam etti.Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken tam da bu aşamada sürpriz bir ismin menajeri Galatasaray'ın kapısını çaldı. Yıldız isim sarı-kırmızılı takıma önerilirken ön libero ve sol tarafta oynayabilmesi Terim'in ilgisini çekti.

5f54d2a45542810d1449e1e2

ORTA SAHAYA GELİYOR

Terim'in Kwadwo'yu orta saha için alternatifler arasına yazdığı bildirildi.Bu hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre Kwadwo'nun sol bek olarak değil de orta saha rotasyonu için Galatasaray'a gelebileceği bildirildi.

5f54d2a45542810d1449e1e4

İTALYANLAR DA DUYURDU

İtalyan Calciomercato isimli internet sitesi, Galatasaray'ın İnter ile temas kurup Ganalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığını duyurdu.Bu sezon Serie A'da sadece 8 maçta forma şansı bulunca İnter'den kesin olarak ayrılma kararı almıştı. Asamoah, İnter'den bonservisini alabilirse görüşmeler derinleştirilecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşliYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşli
G.Saray'dan Ndiaye açıklamasıG.Saray'dan Ndiaye açıklaması
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
Sınavı bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
Sınavı bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
Turgutluspor F.Bahçe'den transfer yaptı
Turgutluspor F.Bahçe'den transfer yaptı
Beşiktaş'ta Roco ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Roco ile yollar ayrıldı
Flaş! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Flaş! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Galatasaray transferi resmen açıkladı
Galatasaray transferi resmen açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Okuyucu Yorumları 2 yorum
10 yıldır geliyor zaten
Bu adam her yil transfer sezonunda Gsye yazilir :)))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan yılın bombası! Inter forması giyen Kwadwo Asamoah geliyor!
Galatasaray bombayı patlatıyor!
Galatasaray'dan Badou Ndiaye açıklaması
G.Saray'dan Ndiaye açıklaması
Fatih Terim ile Galatasaray yönetimi arasında gerginlik!
Fatih Terim yönetime tepki gösterdi!
Galatasaray ve Fenerbahçe İnterli yıldız Kwadwo Asamoah'ın peşinde!
Hem Galatasaray, Hem Fenerbahçe talip oldu!
Galatasaray, Inter'in yıldızı Nainggolan için devrede!
Galatasaray'a dünya yıldızı!
Galatasaray Josef de Souza transferinde mutlu sona yaklaştı
Transfer imzaya kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.