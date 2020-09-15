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Galatasaray'dan yılın bombası! Mario Götze ile anlaşma tamam!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.09.2020 17:24 | Son Güncelleme

Sarı kırmızılılar orta sahaya güçlü bir ismi getirmek isterken, dünyaca ünlü yıldız Mario Götze'yi listesine almıştı. Alman yıldızla yapılan transfer müzakerelerinde el sıkışıldığı ifade edilirken, kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı dile getirildi.

Galatasaray'dan yılın bombası! Mario Götze ile anlaşma tamam!

Süper Lig'de sezona üç puanla başlayan G.Saray, transfer çalışmalarını sürdürürken 10 numara arayışlarına yönelik ortaya atılan iddia camiada heyecan yarattı.

Younes Belhanda'nın takımdaki geleceğinin netleşmemesi üzerine arayışta olan sarı-kırmızılıların Mario Götze ile anlaşmaya vardığı gelen haberler arasında. Alman basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılıların Alman oyuncuya yılda 5 milyon Euro önerdiği kaydedilirken bu transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

ORTA SAHAYA BESİC GELİYOR

Bonuslarla beraber 4.5 milyon Euro'ya oynayan Belhanda'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılacağı ise gelen bilgiler arasında. Bu arada Galatasaray, orta saha transferi için aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de bulundu. Sarıkırmızılılar, Everton'da kariyerini sürdüren Muhamed Besic'i gündemine aldı. 28 yaşındaki oyuncu ön libero dışında stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapıyor.


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