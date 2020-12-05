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Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya yeni teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.12.2020 09:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda'nın transferi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılar Belhanda'ya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya yeni teklif

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, Belhanda'ya yıllık 1,5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklif yapacak.

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Sarı kırmızılı takım, Faslı yıldız ve menajeri ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. 2017-2018 sezonunda Dinamo Kiev'den 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belhanda bu sezon sarı kırmızılılarda 8'i ilk 11, 10 maçta görev alırken 3 gol ile 1 asist yaptı. Toplamda sarı kırmızılı formayla 113 maça çıkan Faslı, 17 gol attı ve 24 asist yaptı.

(AJANSSPOR)

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