Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya yeni teklif

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, Belhanda'ya yıllık 1,5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklif yapacak.

Sarı kırmızılı takım, Faslı yıldız ve menajeri ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. 2017-2018 sezonunda Dinamo Kiev'den 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belhanda bu sezon sarı kırmızılılarda 8'i ilk 11, 10 maçta görev alırken 3 gol ile 1 asist yaptı. Toplamda sarı kırmızılı formayla 113 maça çıkan Faslı, 17 gol attı ve 24 asist yaptı.

(AJANSSPOR)



