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Galatasaray'dan yüzyılın operasyonu! Yeni 10 numara için Kevin De Bruyne bombası...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne damga vuracak bir kadro kurmak için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'in ardından forvet arkasında yaşanan boşluğu doldurmak için Napoli'nin dünyaca ünlü Belçikalı süperstarı Kevin De Bruyne için menajerler aracılığıyla ilk teması kurdu!

Galatasaray'dan yüzyılın operasyonu! Yeni 10 numara için Kevin De Bruyne bombası...
Emre Şen
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
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Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğun ardından hız kesmeden yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray, transfer piyasasını altüst edecek tarihi bir hamle için düğmeye bastı. Hedefini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı ve iddialı bir başarı olarak belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, taraftarın aklını başından alacak bir dünya yıldızını gündemine aldı: Kevin De Bruyne.

MENAJERLER VASITASIYLA İLK TEMAS KURULDU

Galatasaray dan yüzyılın operasyonu! Yeni 10 numara için Kevin De Bruyne bombası... 1

Galatasaray transfer komitesi, Napoli'nin 34 yaşındaki oyun aklı De Bruyne'nin durumunu sormak için menajerler vasıtasıyla resmi temaslara başladı.

Bu çılgın transfer girişimindeki en büyük avantajın ise Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi" kozu olduğu belirtildi. Kariyerinin son demlerinde elit seviyede, özellikle de Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermeye devam etmek isteyen Belçikalı süperstarın, sarı-kırmızılıların bu ilgisine oldukça sıcak baktığı iddia edildi.

MERTENS'İN MİRASINI DE BRUYNE DEVRALACAK

Galatasaray dan yüzyılın operasyonu! Yeni 10 numara için Kevin De Bruyne bombası... 2

Teknik direktör Okan Buruk'un sisteminde oyun aklı olarak kritik bir rol oynayan vatandaşı Dries Mertens'in ardından forvet arkasında tam anlamıyla bir lider arayan Galatasaray, bu sorunu kökünden çözmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, De Bruyne gibi dünyanın en iyi oyun kurucularından birini kadrosuna katarak hem hücum hattındaki yaratıcılık problemini gidermeyi hem de Avrupa'da kupa hedefleyen vizyonunu tüm dünyaya kanıtlamayı amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kevin De Bruyne galatasaray
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