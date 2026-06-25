Galatasaray'dan yüzyılın operasyonu! Yeni 10 numara için Kevin De Bruyne bombası...

Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğun ardından hız kesmeden yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray, transfer piyasasını altüst edecek tarihi bir hamle için düğmeye bastı. Hedefini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı ve iddialı bir başarı olarak belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, taraftarın aklını başından alacak bir dünya yıldızını gündemine aldı: Kevin De Bruyne.

MENAJERLER VASITASIYLA İLK TEMAS KURULDU

Galatasaray transfer komitesi, Napoli'nin 34 yaşındaki oyun aklı De Bruyne'nin durumunu sormak için menajerler vasıtasıyla resmi temaslara başladı.

Bu çılgın transfer girişimindeki en büyük avantajın ise Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi" kozu olduğu belirtildi. Kariyerinin son demlerinde elit seviyede, özellikle de Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermeye devam etmek isteyen Belçikalı süperstarın, sarı-kırmızılıların bu ilgisine oldukça sıcak baktığı iddia edildi.

MERTENS'İN MİRASINI DE BRUYNE DEVRALACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un sisteminde oyun aklı olarak kritik bir rol oynayan vatandaşı Dries Mertens'in ardından forvet arkasında tam anlamıyla bir lider arayan Galatasaray, bu sorunu kökünden çözmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, De Bruyne gibi dünyanın en iyi oyun kurucularından birini kadrosuna katarak hem hücum hattındaki yaratıcılık problemini gidermeyi hem de Avrupa'da kupa hedefleyen vizyonunu tüm dünyaya kanıtlamayı amaçlıyor.