Hull City'de Acun Ilıcalı Elliot Stroud ile imzaladı!

Hull City, Elliot Stroud transferini resmen duyurdu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, genç oyuncu için 2,5 milyon euro bonservis öderken anlaşmaya 2 milyon euro bonus maddesi de ekledi.

ACUN ILICALI'DAN BİR TRANSFER DAHA

Transfer döneminde hareketli günler geçiren Hull City, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. İngiliz ekibi, İsveç'in Mjallby takımından Elliot Stroud'un transferini resmi olarak açıkladı.

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Hull City'nin bu transfer için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmada ayrıca performans ve çeşitli şartlara bağlı olarak 2 milyon euro bonus maddesinin bulunduğu belirtildi.

HULL CITY'DE HAREKETLİ GÜNLER

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stroud hamlesiyle birlikte İngiliz ekibi, transfer döneminde bir takviyeyi daha resmiyete dökmüş oldu.