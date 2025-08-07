SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Davinson Sanchez'de sıkıntıya düştü! Maaş beklentisi şok etkisi yarattı...

Galatasaray iç transferde rotayı Davinson Sanchez’e çevirdi. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncu ile sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunurken, Sanchez’in talebi şok etkisi yarattı.

Galatasaray Davinson Sanchez'de sıkıntıya düştü! Maaş beklentisi şok etkisi yarattı...
Burak Kavuncu
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da sözleşme uzatma görüşmelerinde sıra Davinson Sanchez’e geldi. Kolombiyalı savunma oyuncusu ile sözleşme uzatmak isteyen sarı kırmızılılar aldığı cevap karşısında çok şaşırdı.

TALEBİ BELLİ OLDU!

Galatasaray Davinson Sanchez de sıkıntıya düştü! Maaş beklentisi şok etkisi yarattı... 1

Yıllık 3 milyon euro alan Davinson Sanchez’in 5.5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, sarı kırmızılı yönetimin 4 milyon euro verebileceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun menajeri ile haftaya bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Galatasaray Davinson Sanchez de sıkıntıya düştü! Maaş beklentisi şok etkisi yarattı... 2

Geçtiğimiz sezon 44 maçta Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Karagümrük, kaleci Ivo Grbic'i 1 sezon için kiraladıFatih Karagümrük, kaleci Ivo Grbic'i 1 sezon için kiraladı
Feyenoord yenilgisi olay çıkarttı! Şok tepki...Feyenoord yenilgisi olay çıkarttı! Şok tepki...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika davinson sanchez galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Serveti say say bitmiyor! Kira geliri dudak uçuklattı

Serveti say say bitmiyor! Kira geliri dudak uçuklattı

Feyenoord yenilgisi olay çıkarttı! Şok tepki...

Feyenoord yenilgisi olay çıkarttı! Şok tepki...

Yıldız oyuncunun talebi şaşırttı! Yönetim buz kesti...

Yıldız oyuncunun talebi şaşırttı! Yönetim buz kesti...

Dusan Tadic'in yeni adresi şaşırttı! İşte takımı

Dusan Tadic'in yeni adresi şaşırttı! İşte takımı

Feyenoord maçı bitti! Kaleci transferi geliyor...

Feyenoord maçı bitti! Kaleci transferi geliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.