Galatasaray Davinson Sanchez'de sıkıntıya düştü! Maaş beklentisi şok etkisi yarattı...

Galatasaray’da sözleşme uzatma görüşmelerinde sıra Davinson Sanchez’e geldi. Kolombiyalı savunma oyuncusu ile sözleşme uzatmak isteyen sarı kırmızılılar aldığı cevap karşısında çok şaşırdı.

TALEBİ BELLİ OLDU!

Yıllık 3 milyon euro alan Davinson Sanchez’in 5.5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, sarı kırmızılı yönetimin 4 milyon euro verebileceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun menajeri ile haftaya bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 44 maçta Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.