Galatasaray-Denizlispor maçında Fatih Terim çılgına döndü! Maçın hakemine...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Altaş Denizlispor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçının hakemi Volkan Bayarslan'a tepki gösterdi.
Denizlispor, 90+9'da kullanılan korner sonrası Victor Nelsson'un kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Fatih Terim, maçın uzatma bölümün ardından devam etmesi üzerine hakeme tepki gösterdi.
Terim'in itirazları bitiş düdüğünün ardından da devam etti. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları Necati Ateş ve Mert Çetin, sakinleştirmeye çalıştı.
Öte yandan, Denizlispor'un 3. golünün ardından tribünler 'Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' ve 'O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese' tezahüratlarıyla tepkisini gösterdi.
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