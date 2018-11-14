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Galatasaray derbideki olaylar için verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na başvuracak

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı G.Saray - F.Bahçe derbisinin ardından verilen cezalara tepki gösteren Galatasaray'da son olarak başkan Mustafa Cengiz 60 gün hak mahrumiyeti ve Fatih Terim'e 7 maça ilaven 3 maç ceza verilmişti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in TFF'ye karşı sert bir çıkış yapacağı öğrenildi. Diğer bir yandan daha önce Donk ve Rodrigues için Tahkim'e giden ancak umduğunu bulamayan sarı-kırmızılılar, diğer cezalar için de aynı yolu izleyerek itirazda bulunacak.

Galatasaray derbideki olaylar için verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na başvuracak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı derbiden sonra yapılan açıklamalardan dolayı Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti, Fatih Terim'e ise 7 maça ilaven 3 maç ceza vermişti. Açıklanan cezalara tepki gösteren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün gerçekleştirilecek Divan Kurulu Toplantısı’nda da TFF’ye sert sözler sarfetmeye hazırlanıyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Fatih Terim, Hasan Şaş, Garry Rodrigues, Ryan Donk ve Badou Ndiaye’ye verilen cezalar için daha önce sert açıklamalar yapan ve bir de basın toplantısı gerçekleştirerek TFF Hukuk Kurulu’nun istifasını isteyen Cengiz, son olarak Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Schalke 04 maçından sonra sarfettiği sözler için bir kez daha PFDK’ya sevk edilip dün 3 maç daha ceza aldığı açıklanan Terim’e sahip çıkacak. Cezaların çok ağır olduğunu düşünen Sarı-Kırmızılılar’ın 1 numarası, TFF’ye önemli mesajlar gönderecek.

TAHKİM'E GİDİLİYOR!

Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan Ryan Donk ve Garry Rodrigues için geçtiğimiz hafta Tahkim Kurulu’na başvurarak iki oyuncusu için itiraz eden ancak umduğunu bulamayan Galatasaray yönetimi, diğer isimler için de itirazda bulunacak. Geçmiş yıllarda yaşanan benzer olaylarda verilen hafif cezaları emsal göstererek hazırlanan dosyalarla Tahkim Kurulu’na başvuracak olan Sarı-Kırmızılılar, cezalarda indirim talep edecek.

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 7 maçın üstüne 3 maç daha men cezası alan Fatih Terim’e verilen cezanın çok ağır olduğunu savunan Galatasaray yönetimi, Badou Ndiaye ve Hasan Şaş için de indirim talep edecek. Tahkime bugün içerisinde başvurmayı kararlaştıran yönetim, dosyanın yetiştirilememesi halinde ise en geç yarın mutlaka başvuruda bulunacak.

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Galatasaray tahkim kurulu

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