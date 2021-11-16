Galatasaray derbiden büyük gelir bekliyor

Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin heyecanı yavaş yavaş tüm Türkiye'yi sarmaya başladı. Nef Stadı, Covid önlemleri nedeniyle 394 gün aradan sonra full kapasite ile oynanacak bir derbiye ev sahipliği yapacak..

Ligde şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren bu büyük maç öncesi tam anlamıyla bir çılgınlık yaşanıyor.

ÖZEL HAZIRLIKLAR VAR

Dün satışa çıkarılan biletlere Galatasaraylı taraftarlar çok büyük ilgi gösterirken, kısa süre içinde biletlerin tükenmesi bekleniyor. Ayrıca Nef Stadı'na çok yakın bir lokasyon olan ve Sarı-Kırmızılı taraftarların uğrak noktası haline gelen Vadi İstanbul'daki tüm mekanlar, derbiye 6 gün olmasına rağmen yoğun ilgi sonrası rezervasyonları kapamış durumda...

REKOR GELİR BEKLENTİSİ

Öte yandan Galatasaray yönetimi, taraftarların bu büyük ilgisini pazar günü paraya çevirmenin hesaplarını yapıyor. Derbiyi 52 bin taraftarın izlemesi beklenirken, yönetim de Nef Stadı'nın yanında yer alan GS Store'da rekor satış hedefliyor..

Yönetimin dev maça özel ürünler hazırladığı ve derbi günü bunların satışa çıkarılacağı gelen bilgiler arasında.

