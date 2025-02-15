SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de moralleri yerle bir eden gelişme! Dzeko'nun eli alçıya alındı

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de moralleri yerle bir eden gelişme! Dzeko'nun eli alçıya alındı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2025 22:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son oynanan Anderlecht karşılaşmasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle oyundan alınan Dzeko'nun elinde kırık tespit edilirken, golcü isim ile alakalı beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de moralleri yerle bir eden gelişme! Dzeko'nun eli alçıya alındı
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i iyi bir oyunla 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşmanın 75. dakikasında Dzeko oyundan alınmıştı.

Tecrübeli golcünün yaşanan gol sevinci sonrası elinde kırık olduğu öğrenilirken son durumu merak ediliyordu.

ELİ ALÇIYA ALINDI

67af493efe5501e77d86f6a7

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kırılan sağ elinin alçıya alındığı ve sağ kolu omuz askısı ile sabitlendiği öğrenildi. Bosnalı golcü Kasımpaşa maçında oynamak için özel bir aparatla sahada olmak istediği kaydedildi.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

edin-dzekonun-elinde-kirik-tespit-edildi-iste-son-durumu-ek3kU4vc

Tecrübeli golcünün durumu hakkında Jose Mourinho, son kararı yarın öğle saatlerinde vereceği öğrenilirken derbide oynayıp oynayamayacağı de yarın yapılacak kontreller sonrası belli olacak.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Kırıkhan Derbi son dakika dzeko fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rakam en az 100 bin! Bu plan üzerinde çalışılıyor

Rakam en az 100 bin! Bu plan üzerinde çalışılıyor

Beşiktaş - Trabzonspor maçında tarihe geçen pozisyon! Bunu başarabilen yalnızca dört futbolcu bulunuyor

Beşiktaş - Trabzonspor maçında tarihe geçen pozisyon! Bunu başarabilen yalnızca dört futbolcu bulunuyor

Süper Lig ekibinden olay açıklama! "F.Bahçe şampiyon olsun"

Süper Lig ekibinden olay açıklama! "F.Bahçe şampiyon olsun"

Satılık ilanı verilen evin fiyatı gündem oldu! "Eve atom bombası düşmüş"

Satılık ilanı verilen evin fiyatı gündem oldu! "Eve atom bombası düşmüş"

Ali Koç'tan Galatasaray yönetimine açık çağrı!

Ali Koç'tan Galatasaray yönetimine açık çağrı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan iddia!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan iddia!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.