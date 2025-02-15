Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de moralleri yerle bir eden gelişme! Dzeko'nun eli alçıya alındı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i iyi bir oyunla 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşmanın 75. dakikasında Dzeko oyundan alınmıştı.

Tecrübeli golcünün yaşanan gol sevinci sonrası elinde kırık olduğu öğrenilirken son durumu merak ediliyordu.

ELİ ALÇIYA ALINDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kırılan sağ elinin alçıya alındığı ve sağ kolu omuz askısı ile sabitlendiği öğrenildi. Bosnalı golcü Kasımpaşa maçında oynamak için özel bir aparatla sahada olmak istediği kaydedildi.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Tecrübeli golcünün durumu hakkında Jose Mourinho, son kararı yarın öğle saatlerinde vereceği öğrenilirken derbide oynayıp oynayamayacağı de yarın yapılacak kontreller sonrası belli olacak.