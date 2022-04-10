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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den Löw, Jorge Jesus ve Mesut Özil açıklaması!

10.04.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray derbisine saatler kala Fenerbahçe'den önemli açıklamalar geldi. Derbide tek hedeflerinin 3 puan olduğunu belirten Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki, gündemdeki hoca adaylarından Löw, Jorge Jesus ve kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den Löw, Jorge Jesus ve Mesut Özil açıklaması!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de tüm gözler Galatasaray ile oynanacak derbi maçına çevrildi. Sarı Lacivertliler Galatasaray'ı sahasında mağlup edip ikinci sıraya yükselmek ve Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak istiyor. İsmail Kartal ile müthiş bir performans yakalayan Fenerbahçe, Kartal yönetiminde çıktığı 11 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Süper Lig'de üst sıralara tırmandı.

Süper Lig'de ikinci sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi vizesi kapmak isteyen Fenerbahçe'de istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli teknik adam Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada yardımcı antrenörlük fikrine sıcak bakmadığını ifade etmişti. Ali Koç ise İsmail Kartal'ın istemesi durumunda yola devam edebileceklerini açıklamıştı.

Yeni sezon öncesi teknik direktör konusunda henüz resmi bir adım atmayan Fenerbahçe'de bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe'nin Joachim Löw ve Jorge Jesus öne çıkan adaylar... Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Sarı Lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacağı konuşulan Joachim Löw gündemde yer almaya devam ederken Portekiz basını Ali Koç'un Jorge Jesus ile görüşme gerçekleştirebileceğini açıkladı.

A Bola'da yer alan haberde Ali Koç'un Lizbon'da Jorge Jesus ile yüz yüze görüşme gerçekleştireceği ve reddedilemez bir teklif sunacağı iddia edildi. Jorge Jesus'un 2015 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine geldiği fakat şartların o dönem için uyuşmadığı aktarıldı.

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FENERBAHÇE'DEN LÖW AÇIKLAMASI

Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki, TV100'e Galatasaray derbisi, derbinin hakemi Atilla Karaoğlan, Mesut Özil, Arda Güler, İsmail Kartal ve Joachim Löw ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Baki'nin flaş açıklamaları...

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"DERBİNİN FAVORİSİYİZ"

"Samandıra ve yönetimdeki ortam, gerek tribündeki ortam, her şey bizim lehimize görünüyor. Sonuçta derbinin her zaman favorisi Fenerbahçe'dir, iyi giderken de kötü giderken de böyledir.. Ara sıra düşeriz kalkarız ama işler derbiye geldiği zaman Fenerbahçe'nin büyük genleri ortaya çıkar. Trabzonspor maçındaki gibi ilginç bir hakem faciası yaşamazsak derbinin favorisiyiz. İnşallah kazanacağız.

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"ATİLLA KARAOĞLAN AÇIKLANDIĞINDA GARİPSEDİK"

Atilla Karaoğlan, ilk açıklandığında biz garipsedik. Normal olamayan bir prosedür uyguladı MHK. Biz daha önce Ali Şansalan ve Zorbay Küçük ile endişelerimiz vardı ve dile getirdik. Bunlar da gerçek çıktı. Bu hakemle ilgili bir şey demek istemiyorum, negatif bir geçmişi yok. Çıktı maçını iyi yönetti, ama tabii ki yine de enteresan bir durum. Gözlerimiz üzerinde olacak. Normal olmayan bir prosedür. Kendi kariyeri için, Türk futbolunun marka değeri için, böyle bir derbi için hayatının performansını sergileyeceğini umut ediyorum."

"VİTOR HOCA SONRASI HATA LÜKSÜMÜZ YOKTU"

"Vitor hoca ile yolları ayırdıktan sonra hata yapma lüksümüzün olmadığının farkındaydık. Bundan dolayı İsmail Kartal ile oturduk, konuştuk. Kendisi sağ olsun bu zor zamanda görevi kabul etti, herkes kabul etmeyebilirdi. Teşhisi çabuk koydu. Hakkaniyetli bir 11 çıkartır hoca, isme, kariyere bakmaz, kim iyiyse onu başlatır. Kısa zamanda bir iskelet oturttu."

"TEKRAR ÇARK DÖNÜYOR. İSMAİL HOCA'NIN BÜYÜK PAYI VAR"

"Biz hep kadronun iyi olduğunu, Trabzonspor'dan 14-17 fark yemeyecek kadro olmadığını savunuyorduk. Kırılganlıklar, şanssızlıklar, bazı oyunlar üst üste geldi. Tekrar çark dönmeye başladı, İsmail Hoca'nın büyük payı var, kendisine teşekkür ediyorum."

"MESUT ÖZİL İÇİN POLEMİĞE GEREK YOK"

"(Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması) Fenerbahçe Spor Kulübü olarak böyle bir karar verildi, kulüp bu kararın arkasında şu an. Bir karar aldık, yeni bir polemik sayfası açmaya gerek yok."

"ARDA GÖZ BEBEĞİMİZ"

"Arda göz bebeğimiz. Sizler yeni farkına varıyorsunuz, ben 3 yıldır takip ediyorum. Müthiş bir yetenek, karakter. Sosyal tarafı çok kuvvetli. Sadece yetenekle olmuyor bu iş. Yaşına göre özgüveni yüksek, soru sormaktan çekinmeyen, sosyalize olmaktan çekinmeyen bir sporcumuz. Allah yolunu açık etsin, futbolcu şansı versin. Derbide süre alır mı, teknik bir soru o. İsmail Hoca'lık bir soru."

"LÖW İÇİN TOP BAŞKANDA"

(Teknik direktör Löw konusu) "O top Başkan Ali Koç'ta. Daha önce de 2-3 adayla görüşüyoruz demişti. Biz o yolda ilerliyoruz."

"TORRENT'İN SÖZLERİ NORMAL"

(Torrent'in kesinlikle biz kazanacağız sözleri üzerine) "Bu çok büyük bir derbi. Rakibimizin hocası da nihayetinde kendi camiasını arkasına almaya çalışıyor. Normal bence sözleri. Ama biz kazanacağız."

JORGE JESUS'UN İSTEĞİ ŞOK ETTİ

Portekiz'in A Bola gazetesi önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya geldiğini iddia etmiş ve bunu da manşetlerine taşımıştı. Takvim'de yer alan habere göre; son olarak Portekizli gazeteci Pedro Sepuldeva, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istediğini açıkladı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yıllık 3.5 milyon euronun üzerine çıkmak istemediği de haberde yer aldı.

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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mesut Özil
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