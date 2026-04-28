Galatasaray derbisinde penaltı kaçıran Talisca sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'nin Galatasaray’a 3-0 mağlup olduğu olaylı derbinin ardından, kaçırdığı penaltıyla eleştirilerin odağına yerleşen Anderson Talisca sessizliğini bozdu. Brezilyalı yıldız, sert eleştirilere karşı adeta rest çekerek sorumluluğu üstlendiğini ancak kalitesinden ödün vermeyeceğini vurguladı.
Maçın kırılma anı olan penaltı vuruşu hakkında konuşan Talisca, vuruşu kullanması için kimseden talimat almadığını belirtti. Yıldız oyuncu, "Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim." dedi.
Kaçırdığı golün bir oyunun parçası olduğunu savunan Brezilyalı, "Eğer derbide golü atsaydım, daha önceki birçok maçta olduğu gibi yine en iyisi ben olacaktım. Herkesin fikrine saygı duyuyorum ama nasıl bir oyuncu olduğumu çok iyi biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum" dedi.
Takım için fedakarlık yapmaktan kaçınmadığını dile getiren Talisca, mevki tartışmalarına da değindi:
"Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam."
