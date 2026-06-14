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Kerem Aktürkoğlu, mağlubiyetin sebebini açıkladı!

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'ndan özeleştiri geldi. Milli yıldız, alınan sürpriz mağlubiyet nedeniyle ekran başındaki taraftarlardan özür diledi.

Kerem Aktürkoğlu, mağlubiyetin sebebini açıkladı!
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası macerasına Kanada'nın Vancouver kentinde başlayan A Milli Takımımız, D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kerem Aktürkoğlu, takımın performansını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KONTRATAKLARA ENGEL OLAMADIK"

Rakiplerinin oyun planını bildiklerini ancak sahada buna reaksiyon gösteremediklerini itiraf eden milli futbolcu, "Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, arkasından da ilk golü yedik" sözleriyle yaşanan taktiksel sıkıntılara değindi.

"İYİ OYNAYARKEN GERİYE DÜŞMEK DEMORALİZE ETTİ"

Yenilen ilk golün takım üzerindeki psikolojik etkisinden ve bireysel sorumluluklardan bahseden Kerem, özeleştiride bulunarak şunları söyledi:

"Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek takımı demoralize ediyor. Bizim gibi ayakların sahada çok daha iyi olması lazımdı."

Takım içinde bir suçlu aramaya gerek olmadığını ve önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirten yıldız oyuncu, "Her şey hala bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok!" dedi.

TARAFTARA ÖZÜR: "ERKEN SAATTE KALDIRDIK..."

Sözlerinin sonunda, Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde ekran başına geçen milyonlarca taraftara seslenen Kerem Aktürkoğlu, "Taraftarlarımız kusura bakmasın. Onları erken saatte kaldırdık, bir galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Gruptaki diğer maçları kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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2 - 0
Türkiye Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kerem Aktürkoğlu dünya kupası milli takım
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