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Avustralya duvarını aşamadılar! Millilerimizde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a tepki

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Takım'da eleştirilerin odağında hücum hattı yer aldı. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, performanslarıyla beklentilerin altında kaldı.

Avustralya duvarını aşamadılar! Millilerimizde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a tepki
Burak Kavuncu

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken gözler hücum oyuncularının performansına çevrildi. Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe'nin golleriyle sahadan galip ayrılan Avustralya karşısında Türkiye, hücumda etkili olmakta zorlandı. Maç sonunda oluşan değerlendirmelerde ise Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz en çok eleştirilen isimler oldu.

KEREM DEV SAVUNMA ARASINDA KAYBOLDU

Avustralya duvarını aşamadılar! Millilerimizde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz a tepki 1

Karşılaşmaya ileri uçta başlayan Kerem Aktürkoğlu, Avustralya'nın fizik üstünlüğüyle dikkat çeken savunma hattı karşısında etkili olamadı. 1.72 boyundaki milli futbolcu; 1.91'lik Alessandro Circati, 1.98'lik Harry Souttar ve 1.94'lük Burgess'ten oluşan savunmaya karşı pozisyon üretmekte zorlandı.

Sofascore verilerine göre Kerem, maçın en düşük puan alan oyuncularından biri olarak 5.7'lik reytingde kaldı.

BARIŞ ALPER'DEN BEKLENEN KATKI GELMEDİ

Avustralya duvarını aşamadılar! Millilerimizde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz a tepki 2

Kanatta görev yapan Barış Alper Yılmaz da hücum organizasyonlarında etkisiz bir görüntü çizdi. Milli futbolcu ilk yarıda yaptığı 7 ortanın hiçbirinde isabet sağlayamazken, girdiği 2 dribbling denemesinin tamamında başarısız oldu. Sofascore verilerine göre 6.3'lük reyting alan yıldız futbolcu, beklentilerin uzağında kaldı.

Barış Alper'in ilk yarı performansı:

Pas isabeti: %70
İsabetli orta: 0/7
Başarılı dribbling: 0/2
İkili mücadele: 1/4
Top kaybı: 15

İSMAİL YÜKSEK AYAKTA KALAN İSİM OLDU

Avustralya duvarını aşamadılar! Millilerimizde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz a tepki 3

Millilerde en yüksek puanı alan oyuncu ise 7.4 reytingle İsmail Yüksek oldu. Orta sahada mücadeleci yapısıyla dikkat çeken milli futbolcu, takımın ayakta kalan nadir isimlerinden biri olarak öne çıktı.

HÜCUM HATTI SINIFI GEÇEMEDİ

Avustralya duvarını aşamadılar! Millilerimizde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz a tepki 4

Arda Güler (6.5), Orkun Kökçü (6.4) ve Kerem Aktürkoğlu'nun (5.7) yer aldığı hücum üçlüsü, Avustralya savunmasını aşmakta zorlandı. Türkiye maç boyunca üretkenlik konusunda sıkıntı yaşarken, Avustralya ise bulduğu fırsatları değerlendirerek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlı ekipte alınan mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağında özellikle hücum hattı yer alırken, gözler şimdi Paraguay karşılaşmasına çevrildi.

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Kerem Aktürkoğlu Barış Alper Yılmaz dünya kupası Avustralya-Türkiye maçı
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