Galatasaray derbisinde yıllar sonra bir ilk yaşanacak!

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda lider Galatasaray’ı ağırlamaya hazırlanıyor.

YILLAR SONRA DÖRT TRİBÜNDE DEV KOREOGRAFİ

Kadıköy’deki derbi için sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir hazırlık içinde. Uzun yıllardır görülmeyen ölçekte, dört tribünü birden kapsayan dev bir koreografi gerçekleştirilecek. Chobani Stadyumu’nun kapıları saat 16.00’da açılacak ve maç öncesinde çeşitli gösteriler sahnelenecek.

Tezahüratlar, özel ışık şovları ve sürpriz etkinliklerin eşlik edeceği atmosferin, tribünleri tamamen doldurması beklenen taraftarlarla birlikte saat 18.30’a kadar doruk noktaya ulaşması hedefleniyor.

SARAN, “KADIKÖY RUHU” VAADİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, seçim döneminde dile getirdiği “Kadıköy Ruhu’nu yeniden canlandırma” sözünü bu derbiyle birlikte sahaya yansıtmayı planlıyor. Tribünlerde oluşacak enerji, koreografilerin yaratacağı görsel şölen ve taraftar desteğiyle Kadıköy’ün yeniden rakipler için korku salan bir atmosfere bürünmesi amaçlanıyor.

Sarı-lacivertli camia, hem sahada hem tribünde bu dev randevuya damga vurmayı hedefliyor.