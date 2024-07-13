Galatasaray Derrick Köhn nedeniyle davalık oldu! Alman basını duyurdu...

Galatasaray'ın başı Derrick Köhn'ün bonservisiyle dertte. Bild'de yer alan habere göre; Alman ekibi Hannover, Köhn için kendilerine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu.

"AVUKATLARIMIZLA UEFA'YA GİTTİK"

Hannover 96 Patronu Martin Kind, "Galatasaray bize Köhn için ödemenin tamamını yapmadı. Şampiyonluk ihtimalinde bonus ödemeleri de vardı. Şu ana kadar çok az bir ödeme aldık. Bu sebeple avukatlarımız aracılığı ile UEFA'ya mail atarak hukuki işlem başlattık." dedi.

GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADARDI

Galatasaray, 25 yaşındaki sol beki, kış transfer döneminde 3.35 milyon euro bonservisle transfer etmişti. Şampiyonluğa bağlı bonus maddeleri de olduğu öğrenilen Köhn'e şu ana kadar çok az bir miktar ödeme yapıldığı iddia ediliyor.

