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Galatasaray Derrick Köhn nedeniyle davalık oldu! Alman basını duyurdu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.07.2024 11:12
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Hannover 96'nın Derrick Köhn'ün geciken ödemeleri nedeniyle Galatasaray'a dava açtığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Köhn için eski kulübüne ödemelerin tamamını yapmadığı aktarıldı.

Galatasaray Derrick Köhn nedeniyle davalık oldu! Alman basını duyurdu...
Derrick Köhn

Derrick Köhn

ALM Almanya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın başı Derrick Köhn'ün bonservisiyle dertte. Bild'de yer alan habere göre; Alman ekibi Hannover, Köhn için kendilerine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu.

"AVUKATLARIMIZLA UEFA'YA GİTTİK"

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Hannover 96 Patronu Martin Kind, "Galatasaray bize Köhn için ödemenin tamamını yapmadı. Şampiyonluk ihtimalinde bonus ödemeleri de vardı. Şu ana kadar çok az bir ödeme aldık. Bu sebeple avukatlarımız aracılığı ile UEFA'ya mail atarak hukuki işlem başlattık." dedi.

GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADARDI

Galatasaray, 25 yaşındaki sol beki, kış transfer döneminde 3.35 milyon euro bonservisle transfer etmişti. Şampiyonluğa bağlı bonus maddeleri de olduğu öğrenilen Köhn'e şu ana kadar çok az bir miktar ödeme yapıldığı iddia ediliyor.

Euro 2024
Şampiyon belli oluyor! Bir ilk yaşanabilirŞampiyon belli oluyor! Bir ilk yaşanabilir
Anahtar Kelimeler:
Hannover 96 galatasaray Derrick Köhn
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