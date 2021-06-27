SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray Dinamo Bükreş maçı canlı izle! Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda?

Galatasaray Dinamo Bükreş maçı canlı izle! Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda?

27.06.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler ve Galatasaray taraftarları tarafından heyecanla beklenen Galatasaray Dinamo Bükreş maçı için merakla bekleniyor. Romanya ekibi ile temsilcimizin karşı karşıya geleceği maç öncesi müsabaka hakkındaki ayrıntılar merak ediliyor. Peki Galatasaray Dinamo Bükreş maçı saat kaçta, ne zaman gerçekleşecek? Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Galatasaray Dinamo Bükreş maçı canlı izle! Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda?

Sarı kırmızılı taraftarlar ve tüm futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Galatasaray Dinamo Bükreş maçı için geri sayım başlamıştı. Romanya ekibi ile temsilcimizin karşı karşıya geleceği maç öncesi müsabaka hakkındaki ayrıntılar araştırılıyor. Peki Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda?

GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray, yeni sezonda düzenlecek olan ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i konuk edecek. Futbolsever merakla Galatasaray ve Dinamo Bükreş maçını beklemeye koyuldu. PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ise ilk düdük 27 Haziran Pazar günü yani bugün saat 18:00'de çalmıştı. Karşılaşma GS TV ekranlarında canlı şekilde yayınlanmıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına Cumartesi günü yapmış olduğu antrenmanla devam eden Galatasaray, hazırlık maçları için çalışmalarını bitirdi. Galatasaray Dinamo Bükreş maçı bu akşam gerçekleşecek. Maç için yapılan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin sonrasında tamamlandı. Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında bugün Romanya takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maça dakikalar kala Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Galatasaray taraftarları ve futbolseverler tarafından araştırılan kritik maçı aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

GALATASARAY'IN İLK 11'İNDE KİMLER VAR?

Galatasaray : Yedlin, Alpaslan, Berk, Luyindama, Ömer Bayram, Babel, Mostafa Mohamed, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacakEngin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
Salih Özcan Köln'de kaldıSalih Özcan Köln'de kaldı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

Kaporayı verip devrini aldıkları arabayla ortadan kayboldular!

Kaporayı verip devrini aldıkları arabayla ortadan kayboldular!

Attila Szalai için Napoli iddiası

Attila Szalai için Napoli iddiası

Sporting Lizbon'dan Beşiktaş'a 7 milyon Euro şartı

Sporting Lizbon'dan Beşiktaş'a 7 milyon Euro şartı

Gent kulübü, Samatta'yı transfer edecek

Gent kulübü, Samatta'yı transfer edecek

Diego Costa'dan Beşiktaş'a haber

Diego Costa'dan Beşiktaş'a haber

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

UEFA'dan tarihi karar!

UEFA'dan tarihi karar!

Engin Verel, adaylıktan vazgeçti

Engin Verel, adaylıktan vazgeçti

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.