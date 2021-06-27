Galatasaray Dinamo Bükreş maçı canlı izle! Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda?

Sarı kırmızılı taraftarlar ve tüm futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Galatasaray Dinamo Bükreş maçı için geri sayım başlamıştı. Romanya ekibi ile temsilcimizin karşı karşıya geleceği maç öncesi müsabaka hakkındaki ayrıntılar araştırılıyor. Peki Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda?

GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray, yeni sezonda düzenlecek olan ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i konuk edecek. Futbolsever merakla Galatasaray ve Dinamo Bükreş maçını beklemeye koyuldu. PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ise ilk düdük 27 Haziran Pazar günü yani bugün saat 18:00'de çalmıştı. Karşılaşma GS TV ekranlarında canlı şekilde yayınlanmıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına Cumartesi günü yapmış olduğu antrenmanla devam eden Galatasaray, hazırlık maçları için çalışmalarını bitirdi. Galatasaray Dinamo Bükreş maçı bu akşam gerçekleşecek. Maç için yapılan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin sonrasında tamamlandı. Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında bugün Romanya takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maça dakikalar kala Galatasaray Dinamo Bükreş maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Galatasaray taraftarları ve futbolseverler tarafından araştırılan kritik maçı aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

GALATASARAY'IN İLK 11'İNDE KİMLER VAR?

Galatasaray : Yedlin, Alpaslan, Berk, Luyindama, Ömer Bayram, Babel, Mostafa Mohamed, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli.



