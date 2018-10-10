Galatasaray Divan Kurulu'nda olay! Birbirlerine girdiler

UltrAslan'ın lisanslı ürünlerinin GS Store'dan satılmasını eleştiren Duygun Yarsuvat, yönetim kuruluna, "ultrAslan'ın ürünlerini GS Store'da satmak yönetimiyle meşru bir hale mi getiriyorsunuz? Şahıslara mı bu paralar veriliyor? Bunun muhasebesi nasıl yapılıyor?" sorularını yöneltti.

Sosyal medya üzerinden taraftarların konuyla ilgili mesajlarını okuyan Yarsuvat, "Kendine ultrAslan diyen bir grup, Galatasaray Kulübü üzerinde hak iddia etmeye çalışıyor. Bu vahim bir olaydır. Bunu sorduğumuz zaman 'Taraftar grubudur, dünyanın her tarafından böyle yapılır' cevabını aldık. Dünyanın her tarafından olur ama Galatasaray'da olmaz" şeklinde konuştu.

GS Store'larda bu ürünlerin satılmaması gerektiğini belirten Yarsuvat, şöyle konuştu: "Bu cesareti nereden aldılar diye kendi kendime sordum. Yönetim kurulumuz, rahmetli Metin Oktay'ın ölüm yıldönümünde beraber oldukları bir fotoğraf gördüm. ultrAslan flaması açılmış, arkasında da yönetim kurulu üyelerimiz duruyor. Sayın yönetim kurulu! Meşru olmayan kişilerle dans ederseniz birgün sizin ayağınıza basarlar. Birçok büyük kulübün başına gelmiştir. Galatasaray, diğer kulüplerden farklıdır. 113'üncü yılını kutlayan bir kulüp, belli bir kültür yuvasından hareket etmiştir. Bunu aşağılayarak, diğer kulüplerden farklılığını görmeyerek buraya talip olmak, bir müddet sonra yönetim kurulunu da rahatsız etmek demektir. Lütfen bu mutabakatı sona erdirin. Galatasaray'a ait olan mağazalarda bu grubun ne olduğu belli olmayan ürünlerinin satılmalarına mani olun. Sattınız, parasını nasıl ödediniz bilemiyorum. Parasını nasıl ödediniz? Galatasaray'ı sonucunu bildiğimiz bir maceraya sokmayın."