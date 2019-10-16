İstifası istenmişti, flaş cevap geldi!

Galatasaray'da 9 Ekim 2019'da gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun, Başkan Mustafa Cengiz'i hedef alan açıklamalarının yankıları sürüyor.

Başkan Mustafa Cengiz, söz konusu toplantıda açıklama yapmazken, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, dün Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet eden bir açıklama yayımladı.

İstifa çağrısıyla ilgili Divan Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun medya aracılığıyla Divan Kurulu Başkanlık makamını hedef aldığı belirtildi.

Kulübün tüzüğü çerçevesinde, divan kurulunun sadece Galatasaray'dan taraf olarak, tespit, inceleme, eleştiri ile öneri görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret ettiğinin ve bundan asla taviz vermeyeceklerinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulüp üyelerimizden, en az 25 yıllık kıdemlerini dolduran üyeler tarafından seçimle göreve getirilen divan kurulu ve başkanını, iş birliği içinde kulübümüzü en iyi seviyelere çıkarmak yerine, rakip veya muhalefet olarak kabul etmenin ardına saklanarak, kulübümüzün içinde bulunduğu çıkmazları görmekten kaçınmanın kulübümüze bir fayda sağlamayacağı aşikardır. Son divan toplantımızda, başta Divan Kurulu Başkanı olmak üzere, diğer konuşmacıların da eleştirilerine maruz kalan kulüp başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, teamüllere uygun olmayarak bunlara divan toplantısında cevap vermekten kaçınmıştır. Göreve geldiğinden beri divan kurulunu itibarsızlaştırma çabalarına yeni bir halka ekleyen Sayın Cengiz, yaklaşık bir hafta bekleyip, farklı bir algı yaratmak amacıyla konuları saptırarak kulübümüzün resmi sitesinden bu talihsiz bildiriyi yayınlamıştır. Mustafa Cengiz seçildiğinden beri, kulübümüze kasıtlı ve organize bir şekilde yapılan dış saldırılara gerektiği şekilde, yerinde ve zamanında cevap vermek yerine, camia içinde kendine hayali rakip ve düşmanlar yaratarak gündemi meşgul etmeye ısrarla devam etmektedir."