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Galatasaray Divan Kurulu telekonferans yöntemiyle toplandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.05.2020 14:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Divan Kurulu nisan ayı toplantısı bugün telekonferans yöntemiyle yapıldı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, bu süre zarfında 2 divan üyesinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtirken, Başkan Mustafa Cengiz’in sağlık durumu hakkında da, “Bütün dualarımız ve pozitif enerjimiz kendisiyle olsun. Başkanımız mücadeleci kişiliğiyle bu rahatsızlığın üstesinden gelecek ve aramıza katılacaktır” yorumunu yaptı.

Galatasaray Divan Kurulu telekonferans yöntemiyle toplandı

Galatasaray Divan Kurulu, korona virüs nedeniyle nisan ayı divan toplantısını bugün telekonferans yöntemiyle yaptı. Saygı duruşu ile başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, “12 Mart’tan bu yana üzücü olaylara şahit olduk. Değerli başkanımızın ani bir rahatsızlık yaşadı. Kulübümüzden yapılan açıklamalarla süreci yakından takip ettik. Buradan sayın başkanımıza, divan kurulu arkadaşlarım, üyelerimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum. Bütün dualarımız ve pozitif enerjimiz kendisiyle olsun. Başkanımız mücadeleci kişiliğiyle bu rahatsızlığın üstesinden gelecek ve aramıza katılacaktır. Tüm temennimiz bu yönde” dedi.

"GALATASARAY'DA BİRLİK VE BERABERLİK ARTARAK DEVAM EDECEKTİR"

2 divan üyelerinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Hamamcıoğlu, “12 Mart’tan bu yana covid ile uğraşıyoruz. Bu süre zarfında aramızdan ayrılan üyelerimizden sadece 2 kişi korona virüs nedeniyle bizlere veda etti. Toplum bilimciler üç tane çember çizdi. İlk çember korku ve endişe. İlk bir ayı böyle geçirdik. Sonra yavaş yavaş bilinçlendik. İkinci çember bilgilenme ve bilinçlenme oldu. Kendimizi ve ailemizi koruduk, önlemler aldık. Üçüncü çember de gelecek endişesi. Yeni normale alışma süreci. Bilinçlendikçe bunları daha rasyonalize etmeye başladık. Bu toplantıyı organize etmekteki nedenimiz de sizinle iletişimimiz koparmamak. Umarım bu pandemiden bir an önce normal hayatımıza döneriz. Umarım çok güzel günler yeniden bizim olacaktır. İnşallah Galatasaray’da da birlik ve beraberlik artan hızla kendiniz göstermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

"CAMİAYI ORTAK AKILLA YÜRÜTMEYE DEVAM EDİYORUM"

Divan olarak kulübün yaptığı çalışmalara hakkında bilgi almak istediklerini belirten Hamamcıoğlu, “Galatasaray Divan üyeleri olarak pandemi sürecinde kulübümüz hakkında bilgi almak istiyoruz. Diğer kulüplerin neler yaptıklarını yakından takip ediyoruz. Temenni ediyoruz ki tüm kuruluşlar gibi Galatasaray da bazı şeyleri yeniden düşünmeye başlayacaktır. Önce insan sağlığı sloganında ısrarcıyız. Pandemi yüzünden gelirlerimiz sıfıra yakın. Giderlerimiz ise hala devam ediyor. Galatasaray camiasını ortak akılla yürümeye davet ediyorum. Bugünkü toplantımız yönetim kuruluna yardım etmek amacı güdüyor. Kulübümüz bu süre zarfında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler duyuyoruz. Bundan sonrası neler olacak bunları konuşmamız lazım. Öz kaynaklarımıza dönerek varlık oluşturmak adına önemli bir dönemdeyiz diye düşünüyoruz. Amatör branşlarımız Galatasaray’ın olmazsa olmazıdır. Yeni dönemde Galatasaray kulübü nasıl olmalıdır bunları tartışıp, görüşmeliyiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Galatasaray resmi kanallarından yayınlanmayan nisan ayı divan kurulu toplantısına telekonferans yöntemiyle yaklaşık 170 üye katılım gösterdi.

(İHA)

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