Galatasaray Doğa Sigorta 88 - 87 Anadolu Efes (Gloria Kupası)

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın altıncı maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, maçın ilk periyodunu 23-17, devreyi 43-31 önde kapattı.
Üçüncü periyot da Anadolu Efes'in 63-62 üstünlüğüyle geçilirken, dördüncü periyot 77-77 berabere sona erdi.
Galatasaray Doğa Sigorta, uzatma periyodu sonunda Anadolu Efes’i 88-87 mağlup etti.
TEKSÜT BANDIRMA CSKA'YA BOYUN EĞDİ
Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda CSKA Moskova, Teksüt Bandırma'yı 87-84 yendi.
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın beşinci maçında Teksüt Bandırma ile Rus ekibi CSKA Moskova karşı karşıya geldi.
Maçın ilk periyodu 21-21 berabere biterken, Teksüt Bandırma devreyi 42-41 önde kapattı.
Üçüncü periyodu 61-58 önde geçen CSKA Moskova, karşılaşmadan da 87-84 galip ayrıldı.
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