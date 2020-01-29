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Galatasaray Doğa Sigorta 90 - 76 UNICS Kazan (ULEB Avrupa Kupası)

BASKETBOL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:30 | Son Güncelleme

Basketbol ULEB Avrupa Kupası son 16 turu G Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 90-76 yendi. Galatasaray Doğa Sigorta, bu sonuçla grupta 2. galibiyetini elde etti. UNICS Kazan ise 2. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray Doğa Sigorta 90 - 76 UNICS Kazan (ULEB Avrupa Kupası)

Galatasaray Doğa Sigorta 90 - 76 UNICS Kazan

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Clemens Fritz (Almanya)

Galatasaray Doğa Sigorta: Emir Gökalp 2, Harrison 28, Webster 19, Ayberk Olmaz 7, Auguste 11, Poythress 5, Can Korkmaz, Caner Erdeniz, Utku Tuğsal, Göksenin Köksal 18
UNICS Kazan: McCollum 24, Theodore 9, Likhodei 6, Tyus 13, Palsson 6, Morgan 11, Smith 3, Kolesnikov, Kaimakoglou 1, Wilson 3

1. Periyot: 27-17
Devre: 49-35
3. Periyot: 68-57
5 faulle oyundan çıkan: 39.56 Morgan (UNICS Kazan)

Karşılaşmaya hücumda çok iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, özellikle boyalı alandan bulduğu basketlerle ilk 5 dakikayı 17-7 önde geçti. Çeyreğin sonunda farkı 14'e (26-12) çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 27-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda istediği gibi başlayamamasına rağmen daha sert savunma yapan sarı-kırmızılılar, Harrison'ın üst üste basketleriyle 15. dakikada farkı 15'e çıkardı: 40-25. Galatasaray Doğa Sigorta, soyunma odasına 49-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta Harrison ve Göksenin Köksal'la sayılar bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 26. dakikada 61-47'lik üstünlük kurdu. Potaya giderek basketler bulan UNICS Kazan, yakaladığı 9-0'lık seriyle farkı uzun bir süre sonra 29. dakikada tek hanelere indirdi: 61-56. Göksenin Köksal'ın basketleriyle toparlanan Galatasaray Doğa Sigorta, farkı tekrar çift hanelere çıkararak final periyoduna girdi: 68-57.

Son çeyreğin başında Galatasaray Doğa Sigorta, farkı 13 sayıya çıkardı: 70-57. McCollum ve Tyus'la etkili olan UNICS Kazan, 36. dakika içinde farkı 3'e (72-69) indirdi. Hücumda topu iyi dolaştıran Galatasaray Doğa Sigorta, bitime 3 dakika kala 8 sayılık üstünlük kurdu: 79-71. Son bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 90-76 galip ayrıldı.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, geçen hafta Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle "Geçmiş Olsun Elazığ&Malatya" pankartı açtı. Taraftarlar, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ı da unutmadı, efsane ismi açtıkları pankartla andı. Karşılaşma öncesi Kobe Bryant için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Galatasaray Doğa Sigorta son 16 turu ULEB Avrupa Kupası unics kazan

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