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Galatasaray Doğa Sigorta, Ben Moore'u kadrosuna kattı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 12.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li oyuncu Ben Moore'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Doğa Sigorta, Ben Moore'u kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı ekip resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ben Moore'un sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak oyuncumuz Marko Arapovic'in yokluğunda kadroda olacağını ifade etti.

Ben Moore, Galatasaray'ın bu sezon dış transferde kadrosuna kattığı 4'üncü isim oldu. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Yiğit Arslan, Greg Whittington ve Lazeric Jones'u kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Ben Moore, 2018-19 sezonunu San Antonio Spurs’ün G-League ekibi olan Austin Spurs ile geçirdi. 24 yaşındaki oyuncu, çıktığı 43 maçta 12.2 sayı, 8.9 ribaund, 2 asist ve 1.3 top çalma istatistikleri yakaladı.

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Ben Moore Galatasaray Doğa Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

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