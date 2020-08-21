Galatasaray Doğa Sigorta'da koronavirüs vakası

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tarafından Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için dün sabah saatlerinde yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda idari ekipten bir personelin test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.
Testi pozitif çıkan personelin herhangi bir klinik şikayeti olmadığı ve izolasyon ile tedavi sürecine de başlandığı belirtildi.
Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
Sosa'nın Fenerbahçe formalı fotoğrafı internete sızdı!
Beşiktaş oyuncu listesi gönderdi
İŞTE MHK'nın yeni başkanı
Enner Valencia F.Bahçe'de
Babası başarısının sırrını açıkladı
Cimbom transfer bombasını patlattı
Artem Kravets Dinamo Kiev'de
Gomis yürekleri ağızlara getirdi! Bir anda...
G.Saraylı yıldıza Süper Lig'in yeni ekibi talip oldu!
Tahkim Kurulu'dan Ahmet Ağaoğlu'na kötü haber!
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi
Dortmund'a Real Madrid'den flaş transfer!
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum