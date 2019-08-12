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Galatasaray Doğa Sigorta Greg Whittington'ı kadrosuna kattı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 12.08.2019 18:06 | Son Güncelleme

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Greg Whittington'u kadrosuna kattı.

Galatasaray Doğa Sigorta Greg Whittington'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li forvet Greg Whittington ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine 2015'te Miami Heat'in Gelişim Ligi takımı Sioux Falls Skyforce ile başlayan Whittington, 2016 yazında Avustralya ligi ekiplerinden Sydney Kings ile sözleşme imzaladı. 2017-2018 sezonunu Japonya'da geçiren 2,06 metre boyundaki basketbolcu, geçen yıl ise İsrail'de Hapoel Galil Gilboa'da oynadı.

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Galatasaray Doğa Sigorta Greg Whittington

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