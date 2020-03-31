SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Doğa Sigorta Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası vefat etti

Galatasaray Doğa Sigorta Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası vefat etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.03.2020 18:19 | Son Güncelleme

Galatasaray Basketbol Takımının kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal vefat etti.

Galatasaray Doğa Sigorta Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası vefat etti

Galatasaray Doğa Sigortanın kaptanı, milli oyuncu Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal hayatını kaybetti. Bu acı haberden 5 gün önce Göksenin Köksal, Ayaz ismini verdikleri bebeklerinin dünyaya gelmesiyle baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Galatasaray Kulübü, acı haber sonrası resmi hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
G.Saray'ın efsane başkanının eşinde koronavirüs çıktıG.Saray'ın efsane başkanının eşinde koronavirüs çıktı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray göksenin köksal

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

Mike Tyson’ın acı kaybı! Koronavirüs'e yenildi...

Mike Tyson’ın acı kaybı! Koronavirüs'e yenildi...

G.Saraylı yıldızın sözleşmesi feshedildi!

G.Saraylı yıldızın sözleşmesi feshedildi!

Terim'in kızı Merve Terim'den flaş tepki!

Terim'in kızı Merve Terim'den flaş tepki!

Fenerbahçe test sonuçlarını açıkladı

Fenerbahçe test sonuçlarını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Aslan galibiyet serisini 8'e yükseltti

Aslan galibiyet serisini 8'e yükseltti

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da David Alaba transferi! Almanlar duyurdu

Galatasaray'a dünya yıldızı isim geliyor!

Galatasaray Doğa Sigorta Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası vefat etti

Galatasaray'dan acı haber! Hayatını kaybetti...

Galatasaray, Albayrak ailesinin taburcu olduğunu açıkladı

Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan sevindiren açıklama!

Abdurrahim Albayrak'tan sevindiren haber geldi!

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'de koronavirüs çıktı

G.Saray'ın efsane başkanının eşinde koronavirüs çıktı

Ajax Ryan Babel'in sözleşmesi feshetti!

G.Saraylı yıldızın sözleşmesi feshedildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.