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Galatasaray dört gözle haber bekliyordu! Napoli'den Osimhen için Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in vereceği karar merakla beklenirken oyuncunun bonservisinin bulunduğu Napoli'den de bir açıklama geldi. İtalyan kulübü özellikle merak edilen konulardan olan Fenerbahçe'nin oyuncularına teklif yapıp yapmadığı konusuna da açıklık getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray dört gözle haber bekliyordu! Napoli'den Osimhen için Fenerbahçe açıklaması
Berker İşleyen

Galatasaray'da bu sezon adeta harikalar yaratan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen için günden güne yeni gelişmeler yaşanırken Napoli cephesinden de bir açıklama geldi.

"7-8 KULÜP İSTİYOR"

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İsminin verilmesini istemeyen bir İtalyan yetkili, sözleşmesinde yurt dışı için 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı santrfor hakkındaki soruya, "Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşüncesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi" yanıtını verdi.

FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA

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Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisinin olup olmadığını sorulan Napoli yetkilisi, bu konuda net bir girişim olmadığını belirterek, "Bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istediler ama resmi teklif şu ana kadar gelmedi" dedi.

"OSIMHEN PARA İÇİN FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETMEZ"

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Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe'nin Osimhen ilgisi hakkında konuştu. Kavukcu, "Fenerbahçe'nin transferlerini takip etmiyoruz. Genelde bizim belirlediğimiz futbolculara onlar talip oluyor. İlk önce biz teklif yapıyoruz, sonra onlar gidiyorlar. Skriniar olayı açık. Birisi, sizden 3 milyon Euro fazla verip alınca başarı olmaz. Osimhen farklı bir karakter. Para için Fenerbahçe'yi tercih edeceğine inanmıyorum. Sonuçta Fenerbahçe'nin vereceği parayı Galatasaray da verebilir" dedi.

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