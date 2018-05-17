Galatasaray Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı!

Süper Lig'de şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, transferde düğmeye bastı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın elde ettiği bilgiye göre; Sarı kırmızılılar, Eskişehirspor ve Türkiye Ümit Milli Takımı'nın genç yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı.

Dorukhan'ın önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma imza atması bekleniyor.

Eskişehirspor, Dorukhan Toköz'ün Galatasaray'a transferinden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacak.

Kırmızı siyahlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta Kırmızı siyahlı formayı giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

(Fanatik)

