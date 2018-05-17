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Galatasaray Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.05.2018 19:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına en avantajlı şampiyonluk adayı olarak giren Galatasaray, Spor Toto 1. Lig'den transfer yapıyor. Galatasaray, Eskişehirspor forması giyen Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı.

Galatasaray Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı!

Süper Lig'de şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, transferde düğmeye bastı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın elde ettiği bilgiye göre; Sarı kırmızılılar, Eskişehirspor ve Türkiye Ümit Milli Takımı'nın genç yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı.

Dorukhan'ın önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma imza atması bekleniyor.

Eskişehirspor, Dorukhan Toköz'ün Galatasaray'a transferinden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacak.

Kırmızı siyahlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta Kırmızı siyahlı formayı giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

(Fanatik)

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Galatasaray Dorukhan Toköz

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