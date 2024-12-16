Galatasaray dünya devlerini bile solladı! Bunu dünyada başarabilen bir başka takım yok...

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-2 önde tamamladığı mücadeleden 4-3’lük skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 41’e çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı korudu.

19 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYORLAR

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetle, bu sezonki yenilmezliğini de 19 maça çıkardı. Son olarak İsviçre ekibi Young Boys’a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda 13’ü Süper Lig, 6’sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 19 müsabakada, 14 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta Süper Lig’de deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

LİG AŞAMASINDA YENİLGİ YOK

Galatasaray, bu sezon yerel liginde ve Avrupa kupalarının lig aşamasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda. Tüm dünya devlerini arkasında bırakan sarı-kırmızılılar, müthiş bir istatistiğin sahibi oldu.