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Galatasaray durdu durdu, bombayı sonunda patlattı! PSG'nin yıldız oyuncusuyla anlaştılar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.12.2024 20:18
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Galatasaray, devre arasında savunmaya yapacağı takviye konusunda büyük bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, PSG’den Milan Skriniar’ın kiralık transferi için önemli aşama kaydetti.

Galatasaray durdu durdu, bombayı sonunda patlattı! PSG'nin yıldız oyuncusuyla anlaştılar...
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray, PSG’den 29 yaşındaki Milan Skriniar’ın kiralanması konusunda sona yaklaştığı öğrenildi. Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Skriniar'ı ikna etti.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

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Slovak savunmacı, Galatasaray’a sıcak bakıyor. PSG'yi ikna etmek için son aşamaya gelen sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuyu 6 aylığına kiralamak üzere olduğu aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

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Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan yıldız oyuncu için sezon sonunda 6 milyon Euro civarı zorunlu satın alma opsiyonu olacağı da gelen haberler arasında...

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