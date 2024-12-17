Galatasaray durdu durdu, bombayı sonunda patlattı! PSG'nin yıldız oyuncusuyla anlaştılar...

Galatasaray, PSG’den 29 yaşındaki Milan Skriniar’ın kiralanması konusunda sona yaklaştığı öğrenildi. Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Skriniar'ı ikna etti.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

Slovak savunmacı, Galatasaray’a sıcak bakıyor. PSG'yi ikna etmek için son aşamaya gelen sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuyu 6 aylığına kiralamak üzere olduğu aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan yıldız oyuncu için sezon sonunda 6 milyon Euro civarı zorunlu satın alma opsiyonu olacağı da gelen haberler arasında...