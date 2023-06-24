Galatasaray Edin Dzeko'ya bu transferle cevap verecek! Borrussia Dortmund'un dünyaca ünlü yıldızına teklif yapıldı

Süper Ligi'de sezonun tamamlanmasıyla transfer harekatı hız kazanırken, transfere en hızlı giriş yapan Fenerbahçe olmuş Sarı-Lacivertliler ilk olarak Ryan Kent'i kadrosuna katarken, dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko transferiyle taraftarlarını sevindirmişti.

GALATASARAY'DAN DZEKO MİSİLLEMESİ

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bu hamlesi sonrası, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'dan da bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar Bundesliga’da şampiyonluğu son maçta kaptıran Borussia Dortmund’un önümüzdeki sene kadroda düşünmediği Türk asıllı oyuncu Emre Can için harekete geçti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ve geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen Emre Can ile sarı kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Paris Saint-Germain’in Arjantinli yıldızı Leandro Paredes için de görüşmelerini yürüten Galatasaray, Emre Can için de şartlarını zorlayacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuya Galatasaray, 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Emre Can da Galatasaray’ın teklifine olumsuz bir yaklaşımda bulunmadı. Sarı kırmızılılar mali şartlar konusunda Emre Can ile el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund ile transfer için pazarlığa oturacak.



