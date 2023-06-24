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Galatasaray Edin Dzeko'ya bu transferle cevap verecek! Borrussia Dortmund'un dünyaca ünlü yıldızına teklif yapıldı

24.06.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de transfer hareketliliği sürerken, transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe Edin Dzeko transferiyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertliler'in bu hamlesine Galatasaray'dan da yanıt gecikmedi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'dan da dünyaca ünlü yıldız için ilk hamle geldi. İşte detaylar...

Süper Ligi'de sezonun tamamlanmasıyla transfer harekatı hız kazanırken, transfere en hızlı giriş yapan Fenerbahçe olmuş Sarı-Lacivertliler ilk olarak Ryan Kent'i kadrosuna katarken, dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko transferiyle taraftarlarını sevindirmişti.

GALATASARAY'DAN DZEKO MİSİLLEMESİ

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Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bu hamlesi sonrası, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'dan da bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar Bundesliga’da şampiyonluğu son maçta kaptıran Borussia Dortmund’un önümüzdeki sene kadroda düşünmediği Türk asıllı oyuncu Emre Can için harekete geçti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ve geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen Emre Can ile sarı kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Paris Saint-Germain’in Arjantinli yıldızı Leandro Paredes için de görüşmelerini yürüten Galatasaray, Emre Can için de şartlarını zorlayacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

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Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuya Galatasaray, 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Emre Can da Galatasaray’ın teklifine olumsuz bir yaklaşımda bulunmadı. Sarı kırmızılılar mali şartlar konusunda Emre Can ile el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund ile transfer için pazarlığa oturacak.


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