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Galatasaray efsanesi Ergün Penbe imzayı attı! İşte yeni takımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 10:01
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2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük görevine Galatasaray efsanelerinden eski milli futbolcu Ergün Penbe'yi getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray efsanesi Ergün Penbe imzayı attı! İşte yeni takımı

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük koltuğuna Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Ergün Penbe'yi getirdi. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden kulüp, eski milli oyuncuyla bir yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

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Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, imza törenine dair görüntüler de paylaşıldı. Açıklamada, "Deneyimli futbol adamı Ergün Penbe ile 1 yıllık teknik direktörlük sözleşmesi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

UEFA KUPASI KAHRAMANI ERGÜN PENBE

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Ergün Penbe, Galatasaray'da kaptanlık yapmış ve 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nda büyük bir rol oynamıştır. Arsenal'e karşı finalde kullandığı penaltı golüyle tarihe geçen Penbe, Türk futbolunda önemli bir iz bırakmıştır. Milli formayı ilk kez 1994'te Rusya'ya karşı giymiş, 48 kez ay-yıldızlı takımla sahaya çıkmış ve 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin üçüncülük elde etmesine katkıda bulunmuştur.

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Teknik Direktör galatasaray imza
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