SPOR

Galatasaray, Emircan Seçgin transferinden vazgeçti

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

Galatasaray, Sakaryaspor’un 16 yaşındaki milli kalecisi Emircan Seçgin’in transferinden babası İbrahim Seçgin’in 250 Bin TL imza parası istemesi sonrası vazgeçti.

Galatasaray, Emircan Seçgin transferinden vazgeçti

İki taraf arasında anlaşma sağlanamamasının ardından Emircan Seçgin, Galatasaray’dan ayrılarak yeniden Sakaryaspor’a geri döndü. Yaşanan bu gelişme sonrası genç oyuncunun moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.

Sakaryaspor yönetimi Emircan Seçgin transferinde büyük bir şok yaşadı. Galatasaray ile yollarını ayıran Emircan’ı Bursaspor dahil birkaç takımın daha istediği öğrenildi.

Ancak yönetimin Galatasaray transferindeki kadar genç oyuncuya kolaylık sağlamayacağı öğrenildi. Sakartaspor’da şuan A takımda oynama şansı zor gözüken Emircan’ın yeni sezon öncesinde izleyeceği yol merak ediliyor. (Sakarya Yeni Haber)


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Emre Akbaba'nın son talibi BaşakşehirEmre Akbaba'nın son talibi Başakşehir
G.Saray'a transferde büyük şok!G.Saray'a transferde büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emircan Seçgin Galatasaray Sakaryaspor

En Çok Okunan Haberler

ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama

ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

Guardian, Vida'yı Leicester City'e yazdı

Guardian, Vida'yı Leicester City'e yazdı

Fenerbahçe, Islam Slimani için Leicester City ile anlaştı

Fenerbahçe, Islam Slimani için Leicester City ile anlaştı

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Selahattin Aydoğdu açıklaması

Galatasaray'dan Selahattin Aydoğdu açıklaması

TFF'den Selahattin Aydoğdu açıklaması!

TFF'den Selahattin Aydoğdu açıklaması!

Galatasaray, Emircan Seçgin transferinden vazgeçti

Galatasaray, Emircan Seçgin transferinden vazgeçti

Emre Akbaba'nın son talibi Başakşehir

Emre Akbaba'nın son talibi Başakşehir

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Bafetimbi Gomis: Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum

Bafetimbi Gomis: Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.