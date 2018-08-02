Galatasaray, Emircan Seçgin transferinden vazgeçti

İki taraf arasında anlaşma sağlanamamasının ardından Emircan Seçgin, Galatasaray’dan ayrılarak yeniden Sakaryaspor’a geri döndü. Yaşanan bu gelişme sonrası genç oyuncunun moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.
Sakaryaspor yönetimi Emircan Seçgin transferinde büyük bir şok yaşadı. Galatasaray ile yollarını ayıran Emircan’ı Bursaspor dahil birkaç takımın daha istediği öğrenildi.
Ancak yönetimin Galatasaray transferindeki kadar genç oyuncuya kolaylık sağlamayacağı öğrenildi. Sakartaspor’da şuan A takımda oynama şansı zor gözüken Emircan’ın yeni sezon öncesinde izleyeceği yol merak ediliyor. (Sakarya Yeni Haber)
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