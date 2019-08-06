Galatasaray Erencan Yardımcı ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi gerçekleşen Avusturya kampının dikkat çeken isimlerinden olan Erencan Yardımcı, performansının karşılığını aldı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda, 17 yaşındaki genç isimle profesyonel sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı takımın kampındaki başarılı performansını hazırlık maçlarında da gösteren Erencan Yardımcı, Fatih Terim'in gözüne girdikten sonra, profesyonel sözleşmeyi kaptı. Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde, Erencan Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yeni sezon öncesinde Fatih Terim'in önem verdiği genç isimlerden biri olan Erencan Yardımcı'nın bu sezon kadroda yer alması bekleniyor.





