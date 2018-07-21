Galatasaray Erik Botheim ile görüşme halinde!

Transferde maliyeti düşük isimlere yoğunlaşan G.Saray, Rosenborg forması giyen Erik Botheim ile görüşüyor.

Geçtiğimiz günlerde Ümit Davala ve Necati Ateş, Norveç’e giderken Terim’e olumlu rapor verdiler. 18 yaşındaki forvet oyuncusu G.Saray’a gelmeyi kabul ederken sarı-kırmızılılar da Rosenborg ile temaslarına başladı.

Aslan genç oyuncuyu kadrosuna katması durumunda zaman zaman altyapı takımlarında da kullanıp A Takım’a yükseltmek istiyor.

(Vatan)

