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Galatasaray Erik Botheim ile görüşme halinde!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Erik Botheim gündeme geldi. Necati Ateş ve Ümit Davala'nın olumlu rapor verdiği Botheim için Galatasaray yönetimi Rosenborg ile görüşmelere başladı.

Galatasaray Erik Botheim ile görüşme halinde!

Transferde maliyeti düşük isimlere yoğunlaşan G.Saray, Rosenborg forması giyen Erik Botheim ile görüşüyor.

Geçtiğimiz günlerde Ümit Davala ve Necati Ateş, Norveç’e giderken Terim’e olumlu rapor verdiler. 18 yaşındaki forvet oyuncusu G.Saray’a gelmeyi kabul ederken sarı-kırmızılılar da Rosenborg ile temaslarına başladı.

Aslan genç oyuncuyu kadrosuna katması durumunda zaman zaman altyapı takımlarında da kullanıp A Takım’a yükseltmek istiyor.

(Vatan)

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Galatasaray Erik Botheim

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