SPOR

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı; Can Korkmaz, Emir Gökalp ve Ayberk Olmaz ile sözleşme imzaladı!

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 27.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 3 yerli oyuncuyu kadrosuna kattı. Galatasaray; Can Korkmaz, Emir Gökalp ve Ayberk Olmaz ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı; Can Korkmaz, Emir Gökalp ve Ayberk Olmaz ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ertuğurul Erdoğan ile anlaşılmasının ardından, 3 yerli oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezon Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Can Korkmaz, Antalyaspor forması giyen Hasan Emir Gökalp ve İstanbu Büyükşehir Belediyespor formasıyla mücadele eden Ayberk Olmaz'la anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Öte yandan, 26 yaşındaki oyun kurucu Can Korkmaz'la 1+1, 23 yaşındaki oyun kurucu Hasan Emir Gökalp ile 2+1 ve 22 yaşındaki pivot Ayberk Olmaz ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan oldu!Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan oldu!
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Ertuğrul Erdoğan ile anlaştı!Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Ertuğrul Erdoğan ile anlaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Can Korkmaz Emir Gökalp Ayberk Olmaz

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!

Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!

Fenerbahçe, Halil İbrahim'de transferinde sona doğru

Fenerbahçe, Halil İbrahim'de transferinde sona doğru

Fikret Orman ile Ali Koç'tan transfer anlaşması

Fikret Orman ile Ali Koç'tan transfer anlaşması

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı; Can Korkmaz, Emir Gökalp ve Ayberk Olmaz ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı; Can Korkmaz, Emir Gökalp ve Ayberk Olmaz ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan oldu!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan oldu!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Ertuğrul Erdoğan ile anlaştı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Ertuğrul Erdoğan ile anlaştı!

Nemanja Bjelica ilk olarak Fenerbahçe ile görüşme yapacak

Nemanja Bjelica ilk olarak Fenerbahçe ile görüşme yapacak

Beşiktaş Sompo Japan'da Oktay Mahmuti sesleri

Beşiktaş Sompo Japan'da Oktay Mahmuti sesleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.