Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Ertuğrul Erdoğan ile anlaştı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü belli oldu. Uzun süredir arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü'nü çalıştıran Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre için yapılması bekleniyor.

49 yaşındaki Ertuğrul Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü dışında daha önce Türk Telekom ve Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.

1+1 yıllık sözleşme imzalanacak Erdoğan'ın yıllık 350 bin Dolar alacağı öğrenildi.

(Fanatik)





