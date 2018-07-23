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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Ertuğrul Erdoğan ile anlaştı!

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 23.07.2018 12:08 | Son Güncelleme

Oktay Mahmuti ile yollarını ayıran Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Ertuğrul Erdoğan oldu. Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Ertuğrul Erdoğan 3.5 sezondur İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü'nü çalıştırıyordu. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Ertuğrul Erdoğan ile anlaştı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü belli oldu. Uzun süredir arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü'nü çalıştıran Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre için yapılması bekleniyor.

49 yaşındaki Ertuğrul Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü dışında daha önce Türk Telekom ve Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.

1+1 yıllık sözleşme imzalanacak Erdoğan'ın yıllık 350 bin Dolar alacağı öğrenildi.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ertuğrul Erdoğan

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